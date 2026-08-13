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MEMX: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China

46.78 USD 0.14 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEMX汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点46.70和高点47.29进行交易。

关注Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MEMX股票今天的价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票今天的定价为46.78。它在46.70 - 47.29范围内交易，昨天的收盘价为46.64，交易量达到29。MEMX的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票是否支付股息？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.92%和USD。实时查看图表以跟踪MEMX走势。

如何购买MEMX股票？

您可以以46.78的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而29和-1.08%显示市场活动。立即关注MEMX的实时图表更新。

如何投资MEMX股票？

投资Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China需要考虑年度范围38.66 - 51.43和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较4.21%和。实时查看MEMX价格图表，了解每日变化。

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China的最高价格是51.43。在38.66 - 51.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China的绩效。

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票的最低价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China（MEMX）的最低价格为38.66。将其与当前的46.78和38.66 - 51.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEMX股票是什么时候拆分的？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.64和7.92%中可见。

日范围
46.70 47.29
年范围
38.66 51.43
前一天收盘价
46.64
开盘价
47.29
卖价
46.78
买价
47.08
最低价
46.70
最高价
47.29
交易量
29
日变化
0.30%
月变化
4.21%
6个月变化
7.15%
年变化
7.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%