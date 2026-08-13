MEMX: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China
今日MEMX汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点46.70和高点47.29进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MEMX股票今天的价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票今天的定价为46.78。它在46.70 - 47.29范围内交易，昨天的收盘价为46.64，交易量达到29。MEMX的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票是否支付股息？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.92%和USD。实时查看图表以跟踪MEMX走势。
如何购买MEMX股票？
您可以以46.78的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而29和-1.08%显示市场活动。立即关注MEMX的实时图表更新。
如何投资MEMX股票？
投资Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China需要考虑年度范围38.66 - 51.43和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较4.21%和。实时查看MEMX价格图表，了解每日变化。
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China的最高价格是51.43。在38.66 - 51.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China的绩效。
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China股票的最低价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China（MEMX）的最低价格为38.66。将其与当前的46.78和38.66 - 51.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MEMX股票是什么时候拆分的？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets ex China历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.64和7.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.64
- 开盘价
- 47.29
- 卖价
- 46.78
- 买价
- 47.08
- 最低价
- 46.70
- 最高价
- 47.29
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 4.21%
- 6个月变化
- 7.15%
- 年变化
- 7.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%