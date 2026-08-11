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MEME: Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF
Курс MEME за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 8.12.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEME сегодня?
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) сегодня оценивается на уровне 7.64. Инструмент торгуется в пределах 7.64 - 8.12, вчерашнее закрытие составило 8.01, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF в настоящее время оценивается в 7.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.91% и USD. Отслеживайте движения MEME на графике в реальном времени.
Как купить акции MEME?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) по текущей цене 7.64. Ордера обычно размещаются около 7.64 или 7.94, тогда как 212 и -5.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEME?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF предполагает учет годового диапазона 5.32 - 11.91 и текущей цены 7.64. Многие сравнивают 13.35% и 12.02% перед размещением ордеров на 7.64 или 7.94. Изучайте ежедневные изменения цены MEME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) за последний год составила 11.91. Акции заметно колебались в пределах 5.32 - 11.91, сравнение с 8.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) за год составила 5.32. Сравнение с текущими 7.64 и 5.32 - 11.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEME?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.01 и -22.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.01
- Open
- 8.12
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Low
- 7.64
- High
- 8.12
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -4.62%
- Месячное изменение
- 13.35%
- 6-месячное изменение
- 12.02%
- Годовое изменение
- -22.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%