Курс MEME за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 8.12.

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