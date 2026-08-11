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MEME: Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF

7.64 USD 0.37 (4.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MEME за сегодня изменился на -4.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.64, а максимальная — 8.12.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MEME сегодня?

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) сегодня оценивается на уровне 7.64. Инструмент торгуется в пределах 7.64 - 8.12, вчерашнее закрытие составило 8.01, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF в настоящее время оценивается в 7.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.91% и USD. Отслеживайте движения MEME на графике в реальном времени.

Как купить акции MEME?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) по текущей цене 7.64. Ордера обычно размещаются около 7.64 или 7.94, тогда как 212 и -5.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MEME?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF предполагает учет годового диапазона 5.32 - 11.91 и текущей цены 7.64. Многие сравнивают 13.35% и 12.02% перед размещением ордеров на 7.64 или 7.94. Изучайте ежедневные изменения цены MEME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) за последний год составила 11.91. Акции заметно колебались в пределах 5.32 - 11.91, сравнение с 8.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF (MEME) за год составила 5.32. Сравнение с текущими 7.64 и 5.32 - 11.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MEME?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.01 и -22.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.64 8.12
Годовой диапазон
5.32 11.91
Предыдущее закрытие
8.01
Open
8.12
Bid
7.64
Ask
7.94
Low
7.64
High
8.12
Объем
212
Дневное изменение
-4.62%
Месячное изменение
13.35%
6-месячное изменение
12.02%
Годовое изменение
-22.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%