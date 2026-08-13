MEME: Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF
今日MEME汇率已更改1.96%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.80进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
MEME股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票今天的定价为7.79。它在7.65 - 7.80范围内交易，昨天的收盘价为7.64，交易量达到67。MEME的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF目前的价值为7.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.39%和USD。实时查看图表以跟踪MEME走势。
如何购买MEME股票？
您可以以7.79的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票。订单通常设置在7.79或8.09附近，而67和0.13%显示市场活动。立即关注MEME的实时图表更新。
如何投资MEME股票？
投资Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF需要考虑年度范围5.32 - 11.91和当前价格7.79。许多人在以7.79或8.09下订单之前，会比较15.58%和。实时查看MEME价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF的最高价格是11.91。在5.32 - 11.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF（MEME）的最低价格为5.32。将其与当前的7.79和5.32 - 11.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MEME股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.64和-21.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.64
- 开盘价
- 7.78
- 卖价
- 7.79
- 买价
- 8.09
- 最低价
- 7.65
- 最高价
- 7.80
- 交易量
- 67
- 日变化
- 1.96%
- 月变化
- 15.58%
- 6个月变化
- 14.22%
- 年变化
- -21.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%