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MEME: Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF

7.79 USD 0.15 (1.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEME汇率已更改1.96%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.80进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MEME股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票今天的定价为7.79。它在7.65 - 7.80范围内交易，昨天的收盘价为7.64，交易量达到67。MEME的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF目前的价值为7.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.39%和USD。实时查看图表以跟踪MEME走势。

如何购买MEME股票？

您可以以7.79的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票。订单通常设置在7.79或8.09附近，而67和0.13%显示市场活动。立即关注MEME的实时图表更新。

如何投资MEME股票？

投资Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF需要考虑年度范围5.32 - 11.91和当前价格7.79。许多人在以7.79或8.09下订单之前，会比较15.58%和。实时查看MEME价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF的最高价格是11.91。在5.32 - 11.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF（MEME）的最低价格为5.32。将其与当前的7.79和5.32 - 11.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEME股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Roundhill Meme Stock ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.64和-21.39%中可见。

日范围
7.65 7.80
年范围
5.32 11.91
前一天收盘价
7.64
开盘价
7.78
卖价
7.79
买价
8.09
最低价
7.65
最高价
7.80
交易量
67
日变化
1.96%
月变化
15.58%
6个月变化
14.22%
年变化
-21.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%