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MEDX: Horizon Kinetics Medical ETF
Курс MEDX за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.55, а максимальная — 35.57.
Следите за динамикой Horizon Kinetics Medical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEDX сегодня?
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) сегодня оценивается на уровне 35.55. Инструмент торгуется в пределах 35.55 - 35.57, вчерашнее закрытие составило 35.26, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Kinetics Medical ETF?
Horizon Kinetics Medical ETF в настоящее время оценивается в 35.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.16% и USD. Отслеживайте движения MEDX на графике в реальном времени.
Как купить акции MEDX?
Вы можете купить акции Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) по текущей цене 35.55. Ордера обычно размещаются около 35.55 или 35.85, тогда как 9 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEDX?
Инвестирование в Horizon Kinetics Medical ETF предполагает учет годового диапазона 29.00 - 37.79 и текущей цены 35.55. Многие сравнивают 2.89% и 0.40% перед размещением ордеров на 35.55 или 35.85. Изучайте ежедневные изменения цены MEDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Medical ETF?
Самая высокая цена Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) за последний год составила 37.79. Акции заметно колебались в пределах 29.00 - 37.79, сравнение с 35.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Kinetics Medical ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Medical ETF?
Самая низкая цена Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) за год составила 29.00. Сравнение с текущими 35.55 и 29.00 - 37.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEDX?
В прошлом Horizon Kinetics Medical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.26 и 22.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.26
- Open
- 35.56
- Bid
- 35.55
- Ask
- 35.85
- Low
- 35.55
- High
- 35.57
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 2.89%
- 6-месячное изменение
- 0.40%
- Годовое изменение
- 22.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%