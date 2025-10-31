КотировкиРазделы
Валюты / MEDX
Назад в Рынок акций США

MEDX: Horizon Kinetics Medical ETF

35.55 USD 0.29 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MEDX за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.55, а максимальная — 35.57.

Следите за динамикой Horizon Kinetics Medical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MEDX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MEDX сегодня?

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) сегодня оценивается на уровне 35.55. Инструмент торгуется в пределах 35.55 - 35.57, вчерашнее закрытие составило 35.26, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Kinetics Medical ETF?

Horizon Kinetics Medical ETF в настоящее время оценивается в 35.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.16% и USD. Отслеживайте движения MEDX на графике в реальном времени.

Как купить акции MEDX?

Вы можете купить акции Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) по текущей цене 35.55. Ордера обычно размещаются около 35.55 или 35.85, тогда как 9 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MEDX?

Инвестирование в Horizon Kinetics Medical ETF предполагает учет годового диапазона 29.00 - 37.79 и текущей цены 35.55. Многие сравнивают 2.89% и 0.40% перед размещением ордеров на 35.55 или 35.85. Изучайте ежедневные изменения цены MEDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Medical ETF?

Самая высокая цена Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) за последний год составила 37.79. Акции заметно колебались в пределах 29.00 - 37.79, сравнение с 35.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Kinetics Medical ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Medical ETF?

Самая низкая цена Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) за год составила 29.00. Сравнение с текущими 35.55 и 29.00 - 37.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MEDX?

В прошлом Horizon Kinetics Medical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.26 и 22.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.55 35.57
Годовой диапазон
29.00 37.79
Предыдущее закрытие
35.26
Open
35.56
Bid
35.55
Ask
35.85
Low
35.55
High
35.57
Объем
9
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
2.89%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
22.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%