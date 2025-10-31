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MEDX: Horizon Kinetics Medical ETF

35.55 USD 0.29 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MEDX汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点35.55和高点35.57进行交易。

关注Horizon Kinetics Medical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDX新闻

常见问题解答

MEDX股票今天的价格是多少？

Horizon Kinetics Medical ETF股票今天的定价为35.55。它在35.55 - 35.57范围内交易，昨天的收盘价为35.26，交易量达到9。MEDX的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Kinetics Medical ETF股票是否支付股息？

Horizon Kinetics Medical ETF目前的价值为35.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.16%和USD。实时查看图表以跟踪MEDX走势。

如何购买MEDX股票？

您可以以35.55的当前价格购买Horizon Kinetics Medical ETF股票。订单通常设置在35.55或35.85附近，而9和-0.03%显示市场活动。立即关注MEDX的实时图表更新。

如何投资MEDX股票？

投资Horizon Kinetics Medical ETF需要考虑年度范围29.00 - 37.79和当前价格35.55。许多人在以35.55或35.85下订单之前，会比较2.89%和。实时查看MEDX价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Medical ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Kinetics Medical ETF的最高价格是37.79。在29.00 - 37.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Medical ETF的绩效。

Horizon Kinetics Medical ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Kinetics Medical ETF（MEDX）的最低价格为29.00。将其与当前的35.55和29.00 - 37.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEDX股票是什么时候拆分的？

Horizon Kinetics Medical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.26和22.16%中可见。

日范围
35.55 35.57
年范围
29.00 37.79
前一天收盘价
35.26
开盘价
35.56
卖价
35.55
买价
35.85
最低价
35.55
最高价
35.57
交易量
9
日变化
0.82%
月变化
2.89%
6个月变化
0.40%
年变化
22.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%