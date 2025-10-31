MEDX: Horizon Kinetics Medical ETF
今日MEDX汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点35.55和高点35.57进行交易。
关注Horizon Kinetics Medical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MEDX新闻
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常见问题解答
MEDX股票今天的价格是多少？
Horizon Kinetics Medical ETF股票今天的定价为35.55。它在35.55 - 35.57范围内交易，昨天的收盘价为35.26，交易量达到9。MEDX的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Kinetics Medical ETF股票是否支付股息？
Horizon Kinetics Medical ETF目前的价值为35.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.16%和USD。实时查看图表以跟踪MEDX走势。
如何购买MEDX股票？
您可以以35.55的当前价格购买Horizon Kinetics Medical ETF股票。订单通常设置在35.55或35.85附近，而9和-0.03%显示市场活动。立即关注MEDX的实时图表更新。
如何投资MEDX股票？
投资Horizon Kinetics Medical ETF需要考虑年度范围29.00 - 37.79和当前价格35.55。许多人在以35.55或35.85下订单之前，会比较2.89%和。实时查看MEDX价格图表，了解每日变化。
Horizon Kinetics Medical ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Kinetics Medical ETF的最高价格是37.79。在29.00 - 37.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Medical ETF的绩效。
Horizon Kinetics Medical ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Kinetics Medical ETF（MEDX）的最低价格为29.00。将其与当前的35.55和29.00 - 37.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MEDX股票是什么时候拆分的？
Horizon Kinetics Medical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.26和22.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.26
- 开盘价
- 35.56
- 卖价
- 35.55
- 买价
- 35.85
- 最低价
- 35.55
- 最高价
- 35.57
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 2.89%
- 6个月变化
- 0.40%
- 年变化
- 22.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%