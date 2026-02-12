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MDIV: Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Курс MDIV за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.70, а максимальная — 16.75.
Следите за динамикой Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDIV сегодня?
Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) сегодня оценивается на уровне 16.72. Инструмент торгуется в пределах 16.70 - 16.75, вчерашнее закрытие составило 16.75, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Multi-Asset Diversified Income Index Fund?
Multi-Asset Diversified Income Index Fund в настоящее время оценивается в 16.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения MDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции MDIV?
Вы можете купить акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) по текущей цене 16.72. Ордера обычно размещаются около 16.72 или 17.02, тогда как 66 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDIV?
Инвестирование в Multi-Asset Diversified Income Index Fund предполагает учет годового диапазона 15.52 - 17.00 и текущей цены 16.72. Многие сравнивают -0.48% и 1.46% перед размещением ордеров на 16.72 или 17.02. Изучайте ежедневные изменения цены MDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund?
Самая высокая цена Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) за последний год составила 17.00. Акции заметно колебались в пределах 15.52 - 17.00, сравнение с 16.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Multi-Asset Diversified Income Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund?
Самая низкая цена Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) за год составила 15.52. Сравнение с текущими 16.72 и 15.52 - 17.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDIV?
В прошлом Multi-Asset Diversified Income Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.75 и 3.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.75
- Open
- 16.71
- Bid
- 16.72
- Ask
- 17.02
- Low
- 16.70
- High
- 16.75
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.48%
- 6-месячное изменение
- 1.46%
- Годовое изменение
- 3.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%