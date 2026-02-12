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MDIV: Multi-Asset Diversified Income Index Fund

16.72 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MDIV за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.70, а максимальная — 16.75.

Следите за динамикой Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDIV сегодня?

Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) сегодня оценивается на уровне 16.72. Инструмент торгуется в пределах 16.70 - 16.75, вчерашнее закрытие составило 16.75, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Multi-Asset Diversified Income Index Fund?

Multi-Asset Diversified Income Index Fund в настоящее время оценивается в 16.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения MDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции MDIV?

Вы можете купить акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) по текущей цене 16.72. Ордера обычно размещаются около 16.72 или 17.02, тогда как 66 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDIV?

Инвестирование в Multi-Asset Diversified Income Index Fund предполагает учет годового диапазона 15.52 - 17.00 и текущей цены 16.72. Многие сравнивают -0.48% и 1.46% перед размещением ордеров на 16.72 или 17.02. Изучайте ежедневные изменения цены MDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund?

Самая высокая цена Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) за последний год составила 17.00. Акции заметно колебались в пределах 15.52 - 17.00, сравнение с 16.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Multi-Asset Diversified Income Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Multi-Asset Diversified Income Index Fund?

Самая низкая цена Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) за год составила 15.52. Сравнение с текущими 16.72 и 15.52 - 17.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDIV?

В прошлом Multi-Asset Diversified Income Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.75 и 3.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.70 16.75
Годовой диапазон
15.52 17.00
Предыдущее закрытие
16.75
Open
16.71
Bid
16.72
Ask
17.02
Low
16.70
High
16.75
Объем
66
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-0.48%
6-месячное изменение
1.46%
Годовое изменение
3.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%