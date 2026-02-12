MDIV: Multi-Asset Diversified Income Index Fund
今日MDIV汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点16.71和高点16.82进行交易。
关注Multi-Asset Diversified Income Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MDIV新闻
常见问题解答
MDIV股票今天的价格是多少？
Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票今天的定价为16.76。它在16.71 - 16.82范围内交易，昨天的收盘价为16.72，交易量达到61。MDIV的实时价格图表显示了这些更新。
Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票是否支付股息？
Multi-Asset Diversified Income Index Fund目前的价值为16.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.46%和USD。实时查看图表以跟踪MDIV走势。
如何购买MDIV股票？
您可以以16.76的当前价格购买Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票。订单通常设置在16.76或17.06附近，而61和0.24%显示市场活动。立即关注MDIV的实时图表更新。
如何投资MDIV股票？
投资Multi-Asset Diversified Income Index Fund需要考虑年度范围15.52 - 17.00和当前价格16.76。许多人在以16.76或17.06下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看MDIV价格图表，了解每日变化。
Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Multi-Asset Diversified Income Index Fund的最高价格是17.00。在15.52 - 17.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Multi-Asset Diversified Income Index Fund的绩效。
Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票的最低价格是多少？
Multi-Asset Diversified Income Index Fund（MDIV）的最低价格为15.52。将其与当前的16.76和15.52 - 17.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MDIV股票是什么时候拆分的？
Multi-Asset Diversified Income Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.72和3.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.72
- 开盘价
- 16.72
- 卖价
- 16.76
- 买价
- 17.06
- 最低价
- 16.71
- 最高价
- 16.82
- 交易量
- 61
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -0.24%
- 6个月变化
- 1.70%
- 年变化
- 3.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%