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MDIV: Multi-Asset Diversified Income Index Fund

16.76 USD 0.04 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MDIV汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点16.71和高点16.82进行交易。

关注Multi-Asset Diversified Income Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDIV新闻

常见问题解答

MDIV股票今天的价格是多少？

Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票今天的定价为16.76。它在16.71 - 16.82范围内交易，昨天的收盘价为16.72，交易量达到61。MDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票是否支付股息？

Multi-Asset Diversified Income Index Fund目前的价值为16.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.46%和USD。实时查看图表以跟踪MDIV走势。

如何购买MDIV股票？

您可以以16.76的当前价格购买Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票。订单通常设置在16.76或17.06附近，而61和0.24%显示市场活动。立即关注MDIV的实时图表更新。

如何投资MDIV股票？

投资Multi-Asset Diversified Income Index Fund需要考虑年度范围15.52 - 17.00和当前价格16.76。许多人在以16.76或17.06下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看MDIV价格图表，了解每日变化。

Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Multi-Asset Diversified Income Index Fund的最高价格是17.00。在15.52 - 17.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Multi-Asset Diversified Income Index Fund的绩效。

Multi-Asset Diversified Income Index Fund股票的最低价格是多少？

Multi-Asset Diversified Income Index Fund（MDIV）的最低价格为15.52。将其与当前的16.76和15.52 - 17.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDIV股票是什么时候拆分的？

Multi-Asset Diversified Income Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.72和3.46%中可见。

日范围
16.71 16.82
年范围
15.52 17.00
前一天收盘价
16.72
开盘价
16.72
卖价
16.76
买价
17.06
最低价
16.71
最高价
16.82
交易量
61
日变化
0.24%
月变化
-0.24%
6个月变化
1.70%
年变化
3.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%