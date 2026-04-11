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MDEV: First Trust Indxx Medical Devices ETF

20.87 USD 0.33 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MDEV за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.87, а максимальная — 20.87.

Следите за динамикой First Trust Indxx Medical Devices ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDEV сегодня?

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) сегодня оценивается на уровне 20.87. Инструмент торгуется в пределах 20.87 - 20.87, вчерашнее закрытие составило 20.54, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDEV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx Medical Devices ETF?

First Trust Indxx Medical Devices ETF в настоящее время оценивается в 20.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.38% и USD. Отслеживайте движения MDEV на графике в реальном времени.

Как купить акции MDEV?

Вы можете купить акции First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) по текущей цене 20.87. Ордера обычно размещаются около 20.87 или 21.17, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDEV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDEV?

Инвестирование в First Trust Indxx Medical Devices ETF предполагает учет годового диапазона 18.08 - 21.78 и текущей цены 20.87. Многие сравнивают 1.61% и 1.26% перед размещением ордеров на 20.87 или 21.17. Изучайте ежедневные изменения цены MDEV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Medical Devices ETF?

Самая высокая цена First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) за последний год составила 21.78. Акции заметно колебались в пределах 18.08 - 21.78, сравнение с 20.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Medical Devices ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx Medical Devices ETF?

Самая низкая цена First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) за год составила 18.08. Сравнение с текущими 20.87 и 18.08 - 21.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDEV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDEV?

В прошлом First Trust Indxx Medical Devices ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.54 и 0.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.87 20.87
Годовой диапазон
18.08 21.78
Предыдущее закрытие
20.54
Open
20.87
Bid
20.87
Ask
21.17
Low
20.87
High
20.87
Объем
1
Дневное изменение
1.61%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
1.26%
Годовое изменение
0.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%