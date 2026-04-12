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MDEV: First Trust Indxx Medical Devices ETF

20.87 USD 0.33 (1.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MDEV汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点20.87和高点20.87进行交易。

关注First Trust Indxx Medical Devices ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDEV新闻

常见问题解答

MDEV股票今天的价格是多少？

First Trust Indxx Medical Devices ETF股票今天的定价为20.87。它在20.87 - 20.87范围内交易，昨天的收盘价为20.54，交易量达到1。MDEV的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Indxx Medical Devices ETF股票是否支付股息？

First Trust Indxx Medical Devices ETF目前的价值为20.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.38%和USD。实时查看图表以跟踪MDEV走势。

如何购买MDEV股票？

您可以以20.87的当前价格购买First Trust Indxx Medical Devices ETF股票。订单通常设置在20.87或21.17附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MDEV的实时图表更新。

如何投资MDEV股票？

投资First Trust Indxx Medical Devices ETF需要考虑年度范围18.08 - 21.78和当前价格20.87。许多人在以20.87或21.17下订单之前，会比较1.61%和。实时查看MDEV价格图表，了解每日变化。

First Trust Indxx Medical Devices ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Indxx Medical Devices ETF的最高价格是21.78。在18.08 - 21.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Medical Devices ETF的绩效。

First Trust Indxx Medical Devices ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Indxx Medical Devices ETF（MDEV）的最低价格为18.08。将其与当前的20.87和18.08 - 21.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDEV股票是什么时候拆分的？

First Trust Indxx Medical Devices ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.54和0.38%中可见。

日范围
20.87 20.87
年范围
18.08 21.78
前一天收盘价
20.54
开盘价
20.87
卖价
20.87
买价
21.17
最低价
20.87
最高价
20.87
交易量
1
日变化
1.61%
月变化
1.61%
6个月变化
1.26%
年变化
0.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%