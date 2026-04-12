MDEV: First Trust Indxx Medical Devices ETF
今日MDEV汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点20.87和高点20.87进行交易。
关注First Trust Indxx Medical Devices ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MDEV股票今天的价格是多少？
First Trust Indxx Medical Devices ETF股票今天的定价为20.87。它在20.87 - 20.87范围内交易，昨天的收盘价为20.54，交易量达到1。MDEV的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Indxx Medical Devices ETF股票是否支付股息？
First Trust Indxx Medical Devices ETF目前的价值为20.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.38%和USD。实时查看图表以跟踪MDEV走势。
如何购买MDEV股票？
您可以以20.87的当前价格购买First Trust Indxx Medical Devices ETF股票。订单通常设置在20.87或21.17附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MDEV的实时图表更新。
如何投资MDEV股票？
投资First Trust Indxx Medical Devices ETF需要考虑年度范围18.08 - 21.78和当前价格20.87。许多人在以20.87或21.17下订单之前，会比较1.61%和。实时查看MDEV价格图表，了解每日变化。
First Trust Indxx Medical Devices ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Indxx Medical Devices ETF的最高价格是21.78。在18.08 - 21.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Medical Devices ETF的绩效。
First Trust Indxx Medical Devices ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Indxx Medical Devices ETF（MDEV）的最低价格为18.08。将其与当前的20.87和18.08 - 21.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MDEV股票是什么时候拆分的？
First Trust Indxx Medical Devices ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.54和0.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.54
- 开盘价
- 20.87
- 卖价
- 20.87
- 买价
- 21.17
- 最低价
- 20.87
- 最高价
- 20.87
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 1.26%
- 年变化
- 0.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%