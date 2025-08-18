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MCI: Barings Corporate Investors

16.73 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MCI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.50, а максимальная — 16.80.

Следите за динамикой Barings Corporate Investors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCI сегодня?

Barings Corporate Investors (MCI) сегодня оценивается на уровне 16.73. Инструмент торгуется в пределах 16.50 - 16.80, вчерашнее закрытие составило 16.75, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barings Corporate Investors?

Barings Corporate Investors в настоящее время оценивается в 16.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.22% и USD. Отслеживайте движения MCI на графике в реальном времени.

Как купить акции MCI?

Вы можете купить акции Barings Corporate Investors (MCI) по текущей цене 16.73. Ордера обычно размещаются около 16.73 или 17.03, тогда как 34 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCI?

Инвестирование в Barings Corporate Investors предполагает учет годового диапазона 16.22 - 23.00 и текущей цены 16.73. Многие сравнивают 1.52% и -16.97% перед размещением ордеров на 16.73 или 17.03. Изучайте ежедневные изменения цены MCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Barings Corporate Investors?

Самая высокая цена Barings Corporate Investors (MCI) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 16.22 - 23.00, сравнение с 16.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barings Corporate Investors на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Barings Corporate Investors?

Самая низкая цена Barings Corporate Investors (MCI) за год составила 16.22. Сравнение с текущими 16.73 и 16.22 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCI?

В прошлом Barings Corporate Investors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.75 и -22.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.50 16.80
Годовой диапазон
16.22 23.00
Предыдущее закрытие
16.75
Open
16.72
Bid
16.73
Ask
17.03
Low
16.50
High
16.80
Объем
34
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.52%
6-месячное изменение
-16.97%
Годовое изменение
-22.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%