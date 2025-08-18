MCI: Barings Corporate Investors
今日MCI汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点16.50和高点16.69进行交易。
关注Barings Corporate Investors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MCI股票今天的价格是多少？
Barings Corporate Investors股票今天的定价为16.67。它在16.50 - 16.69范围内交易，昨天的收盘价为16.73，交易量达到19。MCI的实时价格图表显示了这些更新。
Barings Corporate Investors股票是否支付股息？
Barings Corporate Investors目前的价值为16.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.50%和USD。实时查看图表以跟踪MCI走势。
如何购买MCI股票？
您可以以16.67的当前价格购买Barings Corporate Investors股票。订单通常设置在16.67或16.97附近，而19和0.42%显示市场活动。立即关注MCI的实时图表更新。
如何投资MCI股票？
投资Barings Corporate Investors需要考虑年度范围16.22 - 23.00和当前价格16.67。许多人在以16.67或16.97下订单之前，会比较1.15%和。实时查看MCI价格图表，了解每日变化。
Barings Corporate Investors股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Barings Corporate Investors的最高价格是23.00。在16.22 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Barings Corporate Investors的绩效。
Barings Corporate Investors股票的最低价格是多少？
Barings Corporate Investors（MCI）的最低价格为16.22。将其与当前的16.67和16.22 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MCI股票是什么时候拆分的？
Barings Corporate Investors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.73和-22.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.73
- 开盘价
- 16.60
- 卖价
- 16.67
- 买价
- 16.97
- 最低价
- 16.50
- 最高价
- 16.69
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- -17.27%
- 年变化
- -22.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%