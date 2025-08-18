报价部分
货币 / MCI
回到股票

MCI: Barings Corporate Investors

16.67 USD 0.06 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MCI汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点16.50和高点16.69进行交易。

关注Barings Corporate Investors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCI新闻

常见问题解答

MCI股票今天的价格是多少？

Barings Corporate Investors股票今天的定价为16.67。它在16.50 - 16.69范围内交易，昨天的收盘价为16.73，交易量达到19。MCI的实时价格图表显示了这些更新。

Barings Corporate Investors股票是否支付股息？

Barings Corporate Investors目前的价值为16.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.50%和USD。实时查看图表以跟踪MCI走势。

如何购买MCI股票？

您可以以16.67的当前价格购买Barings Corporate Investors股票。订单通常设置在16.67或16.97附近，而19和0.42%显示市场活动。立即关注MCI的实时图表更新。

如何投资MCI股票？

投资Barings Corporate Investors需要考虑年度范围16.22 - 23.00和当前价格16.67。许多人在以16.67或16.97下订单之前，会比较1.15%和。实时查看MCI价格图表，了解每日变化。

Barings Corporate Investors股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Barings Corporate Investors的最高价格是23.00。在16.22 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Barings Corporate Investors的绩效。

Barings Corporate Investors股票的最低价格是多少？

Barings Corporate Investors（MCI）的最低价格为16.22。将其与当前的16.67和16.22 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MCI股票是什么时候拆分的？

Barings Corporate Investors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.73和-22.50%中可见。

日范围
16.50 16.69
年范围
16.22 23.00
前一天收盘价
16.73
开盘价
16.60
卖价
16.67
买价
16.97
最低价
16.50
最高价
16.69
交易量
19
日变化
-0.36%
月变化
1.15%
6个月变化
-17.27%
年变化
-22.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%