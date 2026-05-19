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MBSD: FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

20.36 USD 0.04 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBSD за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.36, а максимальная — 20.40.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MBSD сегодня?

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) сегодня оценивается на уровне 20.36. Инструмент торгуется в пределах 20.36 - 20.40, вчерашнее закрытие составило 20.40, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund?

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund в настоящее время оценивается в 20.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.70% и USD. Отслеживайте движения MBSD на графике в реальном времени.

Как купить акции MBSD?

Вы можете купить акции FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) по текущей цене 20.36. Ордера обычно размещаются около 20.36 или 20.66, тогда как 6 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MBSD?

Инвестирование в FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund предполагает учет годового диапазона 20.26 - 21.06 и текущей цены 20.36. Многие сравнивают 0.49% и -2.58% перед размещением ордеров на 20.36 или 20.66. Изучайте ежедневные изменения цены MBSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) за последний год составила 21.06. Акции заметно колебались в пределах 20.26 - 21.06, сравнение с 20.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) за год составила 20.26. Сравнение с текущими 20.36 и 20.26 - 21.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MBSD?

В прошлом FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.40 и -2.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.36 20.40
Годовой диапазон
20.26 21.06
Предыдущее закрытие
20.40
Open
20.39
Bid
20.36
Ask
20.66
Low
20.36
High
20.40
Объем
6
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
-2.58%
Годовое изменение
-2.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%