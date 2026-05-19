MBSD: FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
今日MBSD汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点20.39和高点20.42进行交易。
关注FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MBSD股票今天的价格是多少？
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票今天的定价为20.41。它在20.39 - 20.42范围内交易，昨天的收盘价为20.36，交易量达到8。MBSD的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund目前的价值为20.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.46%和USD。实时查看图表以跟踪MBSD走势。
如何购买MBSD股票？
您可以以20.41的当前价格购买FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票。订单通常设置在20.41或20.71附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注MBSD的实时图表更新。
如何投资MBSD股票？
投资FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund需要考虑年度范围20.26 - 21.06和当前价格20.41。许多人在以20.41或20.71下订单之前，会比较0.74%和。实时查看MBSD价格图表，了解每日变化。
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund的最高价格是21.06。在20.26 - 21.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund的绩效。
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund（MBSD）的最低价格为20.26。将其与当前的20.41和20.26 - 21.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MBSD股票是什么时候拆分的？
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.36和-2.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.36
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.41
- 买价
- 20.71
- 最低价
- 20.39
- 最高价
- 20.42
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- -2.34%
- 年变化
- -2.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%