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MBSD: FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

20.41 USD 0.05 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MBSD汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点20.39和高点20.42进行交易。

关注FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBSD新闻

常见问题解答

MBSD股票今天的价格是多少？

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票今天的定价为20.41。它在20.39 - 20.42范围内交易，昨天的收盘价为20.36，交易量达到8。MBSD的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund目前的价值为20.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.46%和USD。实时查看图表以跟踪MBSD走势。

如何购买MBSD股票？

您可以以20.41的当前价格购买FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票。订单通常设置在20.41或20.71附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注MBSD的实时图表更新。

如何投资MBSD股票？

投资FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund需要考虑年度范围20.26 - 21.06和当前价格20.41。许多人在以20.41或20.71下订单之前，会比较0.74%和。实时查看MBSD价格图表，了解每日变化。

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund的最高价格是21.06。在20.26 - 21.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund的绩效。

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund（MBSD）的最低价格为20.26。将其与当前的20.41和20.26 - 21.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MBSD股票是什么时候拆分的？

FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.36和-2.46%中可见。

日范围
20.39 20.42
年范围
20.26 21.06
前一天收盘价
20.36
开盘价
20.42
卖价
20.41
买价
20.71
最低价
20.39
最高价
20.42
交易量
8
日变化
0.25%
月变化
0.74%
6个月变化
-2.34%
年变化
-2.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%