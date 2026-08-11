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MBBA: iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
Курс MBBA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.82, а максимальная — 48.99.
Следите за динамикой iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MBBA сегодня?
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) сегодня оценивается на уровне 48.94. Инструмент торгуется в пределах 48.82 - 48.99, вчерашнее закрытие составило 49.01, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBBA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF в настоящее время оценивается в 48.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.16% и USD. Отслеживайте движения MBBA на графике в реальном времени.
Как купить акции MBBA?
Вы можете купить акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) по текущей цене 48.94. Ордера обычно размещаются около 48.94 или 49.24, тогда как 23 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBBA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MBBA?
Инвестирование в iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF предполагает учет годового диапазона 48.61 - 54.68 и текущей цены 48.94. Многие сравнивают 0.39% и -3.27% перед размещением ордеров на 48.94 или 49.24. Изучайте ежедневные изменения цены MBBA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?
Самая высокая цена iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) за последний год составила 54.68. Акции заметно колебались в пределах 48.61 - 54.68, сравнение с 49.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?
Самая низкая цена iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) за год составила 48.61. Сравнение с текущими 48.94 и 48.61 - 54.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBBA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MBBA?
В прошлом iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.01 и -2.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.01
- Open
- 48.90
- Bid
- 48.94
- Ask
- 49.24
- Low
- 48.82
- High
- 48.99
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -3.27%
- Годовое изменение
- -2.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%