КотировкиРазделы
Валюты / MBBA
Назад в Рынок акций США

MBBA: iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

48.94 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBBA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.82, а максимальная — 48.99.

Следите за динамикой iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MBBA сегодня?

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) сегодня оценивается на уровне 48.94. Инструмент торгуется в пределах 48.82 - 48.99, вчерашнее закрытие составило 49.01, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF в настоящее время оценивается в 48.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.16% и USD. Отслеживайте движения MBBA на графике в реальном времени.

Как купить акции MBBA?

Вы можете купить акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) по текущей цене 48.94. Ордера обычно размещаются около 48.94 или 49.24, тогда как 23 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MBBA?

Инвестирование в iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF предполагает учет годового диапазона 48.61 - 54.68 и текущей цены 48.94. Многие сравнивают 0.39% и -3.27% перед размещением ордеров на 48.94 или 49.24. Изучайте ежедневные изменения цены MBBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?

Самая высокая цена iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) за последний год составила 54.68. Акции заметно колебались в пределах 48.61 - 54.68, сравнение с 49.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF?

Самая низкая цена iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) за год составила 48.61. Сравнение с текущими 48.94 и 48.61 - 54.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MBBA?

В прошлом iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.01 и -2.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.82 48.99
Годовой диапазон
48.61 54.68
Предыдущее закрытие
49.01
Open
48.90
Bid
48.94
Ask
49.24
Low
48.82
High
48.99
Объем
23
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
-3.27%
Годовое изменение
-2.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%