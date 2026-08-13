MBBA: iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
今日MBBA汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点48.83和高点49.00进行交易。
关注iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MBBA股票今天的价格是多少？
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票今天的定价为48.87。它在48.83 - 49.00范围内交易，昨天的收盘价为48.94，交易量达到19。MBBA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票是否支付股息？
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF目前的价值为48.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪MBBA走势。
如何购买MBBA股票？
您可以以48.87的当前价格购买iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票。订单通常设置在48.87或49.17附近，而19和-0.08%显示市场活动。立即关注MBBA的实时图表更新。
如何投资MBBA股票？
投资iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF需要考虑年度范围48.61 - 54.68和当前价格48.87。许多人在以48.87或49.17下订单之前，会比较0.25%和。实时查看MBBA价格图表，了解每日变化。
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的最高价格是54.68。在48.61 - 54.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的绩效。
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF（MBBA）的最低价格为48.61。将其与当前的48.87和48.61 - 54.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MBBA股票是什么时候拆分的？
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.94和-2.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.94
- 开盘价
- 48.91
- 卖价
- 48.87
- 买价
- 49.17
- 最低价
- 48.83
- 最高价
- 49.00
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 0.25%
- 6个月变化
- -3.41%
- 年变化
- -2.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%