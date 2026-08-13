MBBA股票今天的价格是多少？ iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票今天的定价为48.87。它在48.83 - 49.00范围内交易，昨天的收盘价为48.94，交易量达到19。MBBA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票是否支付股息？ iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF目前的价值为48.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪MBBA走势。

如何购买MBBA股票？ 您可以以48.87的当前价格购买iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票。订单通常设置在48.87或49.17附近，而19和-0.08%显示市场活动。立即关注MBBA的实时图表更新。

如何投资MBBA股票？ 投资iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF需要考虑年度范围48.61 - 54.68和当前价格48.87。许多人在以48.87或49.17下订单之前，会比较0.25%和。实时查看MBBA价格图表，了解每日变化。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的最高价格是54.68。在48.61 - 54.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的绩效。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF（MBBA）的最低价格为48.61。将其与当前的48.87和48.61 - 54.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。