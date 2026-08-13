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MBBA: iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

48.87 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MBBA汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点48.83和高点49.00进行交易。

关注iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MBBA股票今天的价格是多少？

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票今天的定价为48.87。它在48.83 - 49.00范围内交易，昨天的收盘价为48.94，交易量达到19。MBBA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票是否支付股息？

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF目前的价值为48.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.30%和USD。实时查看图表以跟踪MBBA走势。

如何购买MBBA股票？

您可以以48.87的当前价格购买iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票。订单通常设置在48.87或49.17附近，而19和-0.08%显示市场活动。立即关注MBBA的实时图表更新。

如何投资MBBA股票？

投资iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF需要考虑年度范围48.61 - 54.68和当前价格48.87。许多人在以48.87或49.17下订单之前，会比较0.25%和。实时查看MBBA价格图表，了解每日变化。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的最高价格是54.68。在48.61 - 54.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF的绩效。

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF（MBBA）的最低价格为48.61。将其与当前的48.87和48.61 - 54.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MBBA股票是什么时候拆分的？

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.94和-2.30%中可见。

日范围
48.83 49.00
年范围
48.61 54.68
前一天收盘价
48.94
开盘价
48.91
卖价
48.87
买价
49.17
最低价
48.83
最高价
49.00
交易量
19
日变化
-0.14%
月变化
0.25%
6个月变化
-3.41%
年变化
-2.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%