Курс MAXI за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.89, а максимальная — 9.07.

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