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MAXI: Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
Курс MAXI за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.89, а максимальная — 9.07.
Следите за динамикой Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAXI сегодня?
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) сегодня оценивается на уровне 8.92. Инструмент торгуется в пределах 8.89 - 9.07, вчерашнее закрытие составило 9.10, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF?
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF в настоящее время оценивается в 8.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -66.49% и USD. Отслеживайте движения MAXI на графике в реальном времени.
Как купить акции MAXI?
Вы можете купить акции Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) по текущей цене 8.92. Ордера обычно размещаются около 8.92 или 9.22, тогда как 14 и -1.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAXI?
Инвестирование в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF предполагает учет годового диапазона 8.22 - 32.28 и текущей цены 8.92. Многие сравнивают 2.06% и -6.11% перед размещением ордеров на 8.92 или 9.22. Изучайте ежедневные изменения цены MAXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF?
Самая высокая цена Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) за последний год составила 32.28. Акции заметно колебались в пределах 8.22 - 32.28, сравнение с 9.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF?
Самая низкая цена Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) за год составила 8.22. Сравнение с текущими 8.92 и 8.22 - 32.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAXI?
В прошлом Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.10 и -66.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.10
- Open
- 9.04
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.89
- High
- 9.07
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- 2.06%
- 6-месячное изменение
- -6.11%
- Годовое изменение
- -66.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%