MAXI: Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
今日MAXI汇率已更改-1.68%。当日，交易品种以低点8.75和高点8.95进行交易。
关注Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAXI新闻
常见问题解答
MAXI股票今天的价格是多少？
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票今天的定价为8.77。它在8.75 - 8.95范围内交易，昨天的收盘价为8.92，交易量达到21。MAXI的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票是否支付股息？
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF目前的价值为8.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.05%和USD。实时查看图表以跟踪MAXI走势。
如何购买MAXI股票？
您可以以8.77的当前价格购买Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票。订单通常设置在8.77或9.07附近，而21和-1.90%显示市场活动。立即关注MAXI的实时图表更新。
如何投资MAXI股票？
投资Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF需要考虑年度范围8.22 - 32.28和当前价格8.77。许多人在以8.77或9.07下订单之前，会比较0.34%和。实时查看MAXI价格图表，了解每日变化。
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF的最高价格是32.28。在8.22 - 32.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF的绩效。
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF（MAXI）的最低价格为8.22。将其与当前的8.77和8.22 - 32.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAXI股票是什么时候拆分的？
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.92和-67.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.92
- 开盘价
- 8.94
- 卖价
- 8.77
- 买价
- 9.07
- 最低价
- 8.75
- 最高价
- 8.95
- 交易量
- 21
- 日变化
- -1.68%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -7.68%
- 年变化
- -67.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%