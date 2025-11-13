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MAXI: Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

8.77 USD 0.15 (1.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAXI汇率已更改-1.68%。当日，交易品种以低点8.75和高点8.95进行交易。

关注Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAXI新闻

常见问题解答

MAXI股票今天的价格是多少？

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票今天的定价为8.77。它在8.75 - 8.95范围内交易，昨天的收盘价为8.92，交易量达到21。MAXI的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票是否支付股息？

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF目前的价值为8.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.05%和USD。实时查看图表以跟踪MAXI走势。

如何购买MAXI股票？

您可以以8.77的当前价格购买Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票。订单通常设置在8.77或9.07附近，而21和-1.90%显示市场活动。立即关注MAXI的实时图表更新。

如何投资MAXI股票？

投资Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF需要考虑年度范围8.22 - 32.28和当前价格8.77。许多人在以8.77或9.07下订单之前，会比较0.34%和。实时查看MAXI价格图表，了解每日变化。

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF的最高价格是32.28。在8.22 - 32.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF的绩效。

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF（MAXI）的最低价格为8.22。将其与当前的8.77和8.22 - 32.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAXI股票是什么时候拆分的？

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.92和-67.05%中可见。

日范围
8.75 8.95
年范围
8.22 32.28
前一天收盘价
8.92
开盘价
8.94
卖价
8.77
买价
9.07
最低价
8.75
最高价
8.95
交易量
21
日变化
-1.68%
月变化
0.34%
6个月变化
-7.68%
年变化
-67.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%