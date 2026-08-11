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MATE: Man Active Trend Enhanced ETF
Курс MATE за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 31.44.
Следите за динамикой Man Active Trend Enhanced ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MATE сегодня?
Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 31.16 - 31.44, вчерашнее закрытие составило 31.14, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MATE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active Trend Enhanced ETF?
Man Active Trend Enhanced ETF в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.86% и USD. Отслеживайте движения MATE на графике в реальном времени.
Как купить акции MATE?
Вы можете купить акции Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 10 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MATE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MATE?
Инвестирование в Man Active Trend Enhanced ETF предполагает учет годового диапазона 24.43 - 31.44 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 4.80% и 12.29% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены MATE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Man Active Trend Enhanced ETF?
Самая высокая цена Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 24.43 - 31.44, сравнение с 31.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active Trend Enhanced ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Man Active Trend Enhanced ETF?
Самая низкая цена Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) за год составила 24.43. Сравнение с текущими 31.44 и 24.43 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MATE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MATE?
В прошлом Man Active Trend Enhanced ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.14 и 24.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.14
- Open
- 31.16
- Bid
- 31.44
- Ask
- 31.74
- Low
- 31.16
- High
- 31.44
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 4.80%
- 6-месячное изменение
- 12.29%
- Годовое изменение
- 24.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%