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MATE: Man Active Trend Enhanced ETF

31.44 USD 0.30 (0.96%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MATE за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 31.44.

Следите за динамикой Man Active Trend Enhanced ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MATE сегодня?

Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) сегодня оценивается на уровне 31.44. Инструмент торгуется в пределах 31.16 - 31.44, вчерашнее закрытие составило 31.14, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MATE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Man Active Trend Enhanced ETF?

Man Active Trend Enhanced ETF в настоящее время оценивается в 31.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.86% и USD. Отслеживайте движения MATE на графике в реальном времени.

Как купить акции MATE?

Вы можете купить акции Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) по текущей цене 31.44. Ордера обычно размещаются около 31.44 или 31.74, тогда как 10 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MATE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MATE?

Инвестирование в Man Active Trend Enhanced ETF предполагает учет годового диапазона 24.43 - 31.44 и текущей цены 31.44. Многие сравнивают 4.80% и 12.29% перед размещением ордеров на 31.44 или 31.74. Изучайте ежедневные изменения цены MATE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Man Active Trend Enhanced ETF?

Самая высокая цена Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 24.43 - 31.44, сравнение с 31.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Man Active Trend Enhanced ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Man Active Trend Enhanced ETF?

Самая низкая цена Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) за год составила 24.43. Сравнение с текущими 31.44 и 24.43 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MATE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MATE?

В прошлом Man Active Trend Enhanced ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.14 и 24.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.16 31.44
Годовой диапазон
24.43 31.44
Предыдущее закрытие
31.14
Open
31.16
Bid
31.44
Ask
31.74
Low
31.16
High
31.44
Объем
10
Дневное изменение
0.96%
Месячное изменение
4.80%
6-месячное изменение
12.29%
Годовое изменение
24.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%