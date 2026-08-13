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MATE: Man Active Trend Enhanced ETF

31.35 USD 0.09 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MATE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点31.32和高点31.37进行交易。

关注Man Active Trend Enhanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MATE股票今天的价格是多少？

Man Active Trend Enhanced ETF股票今天的定价为31.35。它在31.32 - 31.37范围内交易，昨天的收盘价为31.44，交易量达到13。MATE的实时价格图表显示了这些更新。

Man Active Trend Enhanced ETF股票是否支付股息？

Man Active Trend Enhanced ETF目前的价值为31.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.50%和USD。实时查看图表以跟踪MATE走势。

如何购买MATE股票？

您可以以31.35的当前价格购买Man Active Trend Enhanced ETF股票。订单通常设置在31.35或31.65附近，而13和-0.06%显示市场活动。立即关注MATE的实时图表更新。

如何投资MATE股票？

投资Man Active Trend Enhanced ETF需要考虑年度范围24.43 - 31.44和当前价格31.35。许多人在以31.35或31.65下订单之前，会比较4.50%和。实时查看MATE价格图表，了解每日变化。

Man Active Trend Enhanced ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Man Active Trend Enhanced ETF的最高价格是31.44。在24.43 - 31.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active Trend Enhanced ETF的绩效。

Man Active Trend Enhanced ETF股票的最低价格是多少？

Man Active Trend Enhanced ETF（MATE）的最低价格为24.43。将其与当前的31.35和24.43 - 31.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MATE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MATE股票是什么时候拆分的？

Man Active Trend Enhanced ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.44和24.50%中可见。

日范围
31.32 31.37
年范围
24.43 31.44
前一天收盘价
31.44
开盘价
31.37
卖价
31.35
买价
31.65
最低价
31.32
最高价
31.37
交易量
13
日变化
-0.29%
月变化
4.50%
6个月变化
11.96%
年变化
24.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%