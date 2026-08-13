MATE: Man Active Trend Enhanced ETF
今日MATE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点31.32和高点31.37进行交易。
关注Man Active Trend Enhanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MATE股票今天的价格是多少？
Man Active Trend Enhanced ETF股票今天的定价为31.35。它在31.32 - 31.37范围内交易，昨天的收盘价为31.44，交易量达到13。MATE的实时价格图表显示了这些更新。
Man Active Trend Enhanced ETF股票是否支付股息？
Man Active Trend Enhanced ETF目前的价值为31.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.50%和USD。实时查看图表以跟踪MATE走势。
如何购买MATE股票？
您可以以31.35的当前价格购买Man Active Trend Enhanced ETF股票。订单通常设置在31.35或31.65附近，而13和-0.06%显示市场活动。立即关注MATE的实时图表更新。
如何投资MATE股票？
投资Man Active Trend Enhanced ETF需要考虑年度范围24.43 - 31.44和当前价格31.35。许多人在以31.35或31.65下订单之前，会比较4.50%和。实时查看MATE价格图表，了解每日变化。
Man Active Trend Enhanced ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Man Active Trend Enhanced ETF的最高价格是31.44。在24.43 - 31.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Man Active Trend Enhanced ETF的绩效。
Man Active Trend Enhanced ETF股票的最低价格是多少？
Man Active Trend Enhanced ETF（MATE）的最低价格为24.43。将其与当前的31.35和24.43 - 31.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MATE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MATE股票是什么时候拆分的？
Man Active Trend Enhanced ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.44和24.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.44
- 开盘价
- 31.37
- 卖价
- 31.35
- 买价
- 31.65
- 最低价
- 31.32
- 最高价
- 31.37
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 4.50%
- 6个月变化
- 11.96%
- 年变化
- 24.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%