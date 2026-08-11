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MARZ: TrueShares Structured Outcome (March) ETF

37.61 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MARZ за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.61, а максимальная — 37.62.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (March) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MARZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) сегодня оценивается на уровне 37.61. Инструмент торгуется в пределах 37.61 - 37.62, вчерашнее закрытие составило 37.58, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MARZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (March) ETF?

TrueShares Structured Outcome (March) ETF в настоящее время оценивается в 37.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения MARZ на графике в реальном времени.

Как купить акции MARZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) по текущей цене 37.61. Ордера обычно размещаются около 37.61 или 37.91, тогда как 14 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MARZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MARZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (March) ETF предполагает учет годового диапазона 32.37 - 37.62 и текущей цены 37.61. Многие сравнивают 1.81% и 9.81% перед размещением ордеров на 37.61 или 37.91. Изучайте ежедневные изменения цены MARZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) за последний год составила 37.62. Акции заметно колебались в пределах 32.37 - 37.62, сравнение с 37.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (March) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) за год составила 32.37. Сравнение с текущими 37.61 и 32.37 - 37.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MARZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MARZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (March) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.58 и 12.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.61 37.62
Годовой диапазон
32.37 37.62
Предыдущее закрытие
37.58
Open
37.62
Bid
37.61
Ask
37.91
Low
37.61
High
37.62
Объем
14
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
9.81%
Годовое изменение
12.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%