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MARZ: TrueShares Structured Outcome (March) ETF
Курс MARZ за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.61, а максимальная — 37.62.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (March) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MARZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) сегодня оценивается на уровне 37.61. Инструмент торгуется в пределах 37.61 - 37.62, вчерашнее закрытие составило 37.58, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MARZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (March) ETF?
TrueShares Structured Outcome (March) ETF в настоящее время оценивается в 37.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.03% и USD. Отслеживайте движения MARZ на графике в реальном времени.
Как купить акции MARZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) по текущей цене 37.61. Ордера обычно размещаются около 37.61 или 37.91, тогда как 14 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MARZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MARZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (March) ETF предполагает учет годового диапазона 32.37 - 37.62 и текущей цены 37.61. Многие сравнивают 1.81% и 9.81% перед размещением ордеров на 37.61 или 37.91. Изучайте ежедневные изменения цены MARZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) за последний год составила 37.62. Акции заметно колебались в пределах 32.37 - 37.62, сравнение с 37.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (March) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (March) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) за год составила 32.37. Сравнение с текущими 37.61 и 32.37 - 37.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MARZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MARZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (March) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.58 и 12.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.58
- Open
- 37.62
- Bid
- 37.61
- Ask
- 37.91
- Low
- 37.61
- High
- 37.62
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 9.81%
- Годовое изменение
- 12.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%