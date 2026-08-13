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MARZ: TrueShares Structured Outcome (March) ETF

37.73 USD 0.12 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MARZ汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点37.73和高点37.73进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (March) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MARZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (March) ETF股票今天的定价为37.73。它在37.73 - 37.73范围内交易，昨天的收盘价为37.61，交易量达到2。MARZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (March) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (March) ETF目前的价值为37.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.39%和USD。实时查看图表以跟踪MARZ走势。

如何购买MARZ股票？

您可以以37.73的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (March) ETF股票。订单通常设置在37.73或38.03附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注MARZ的实时图表更新。

如何投资MARZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (March) ETF需要考虑年度范围32.37 - 37.73和当前价格37.73。许多人在以37.73或38.03下订单之前，会比较2.14%和。实时查看MARZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (March) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (March) ETF的最高价格是37.73。在32.37 - 37.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (March) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (March) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (March) ETF（MARZ）的最低价格为32.37。将其与当前的37.73和32.37 - 37.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MARZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MARZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (March) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.61和12.39%中可见。

日范围
37.73 37.73
年范围
32.37 37.73
前一天收盘价
37.61
开盘价
37.73
卖价
37.73
买价
38.03
最低价
37.73
最高价
37.73
交易量
2
日变化
0.32%
月变化
2.14%
6个月变化
10.16%
年变化
12.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%