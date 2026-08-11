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MAMB: Monarch Ambassador Income Index ETF

23.88 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAMB за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.86, а максимальная — 23.88.

Следите за динамикой Monarch Ambassador Income Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAMB сегодня?

Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) сегодня оценивается на уровне 23.88. Инструмент торгуется в пределах 23.86 - 23.88, вчерашнее закрытие составило 23.95, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Monarch Ambassador Income Index ETF?

Monarch Ambassador Income Index ETF в настоящее время оценивается в 23.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.45% и USD. Отслеживайте движения MAMB на графике в реальном времени.

Как купить акции MAMB?

Вы можете купить акции Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) по текущей цене 23.88. Ордера обычно размещаются около 23.88 или 24.18, тогда как 10 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAMB?

Инвестирование в Monarch Ambassador Income Index ETF предполагает учет годового диапазона 23.28 - 24.83 и текущей цены 23.88. Многие сравнивают 1.10% и -3.59% перед размещением ордеров на 23.88 или 24.18. Изучайте ежедневные изменения цены MAMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Monarch Ambassador Income Index ETF?

Самая высокая цена Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) за последний год составила 24.83. Акции заметно колебались в пределах 23.28 - 24.83, сравнение с 23.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Monarch Ambassador Income Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Monarch Ambassador Income Index ETF?

Самая низкая цена Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) за год составила 23.28. Сравнение с текущими 23.88 и 23.28 - 24.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAMB?

В прошлом Monarch Ambassador Income Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.95 и 2.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.86 23.88
Годовой диапазон
23.28 24.83
Предыдущее закрытие
23.95
Open
23.87
Bid
23.88
Ask
24.18
Low
23.86
High
23.88
Объем
10
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
1.10%
6-месячное изменение
-3.59%
Годовое изменение
2.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%