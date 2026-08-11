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MAMB: Monarch Ambassador Income Index ETF
Курс MAMB за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.86, а максимальная — 23.88.
Следите за динамикой Monarch Ambassador Income Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAMB сегодня?
Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) сегодня оценивается на уровне 23.88. Инструмент торгуется в пределах 23.86 - 23.88, вчерашнее закрытие составило 23.95, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Monarch Ambassador Income Index ETF?
Monarch Ambassador Income Index ETF в настоящее время оценивается в 23.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.45% и USD. Отслеживайте движения MAMB на графике в реальном времени.
Как купить акции MAMB?
Вы можете купить акции Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) по текущей цене 23.88. Ордера обычно размещаются около 23.88 или 24.18, тогда как 10 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAMB?
Инвестирование в Monarch Ambassador Income Index ETF предполагает учет годового диапазона 23.28 - 24.83 и текущей цены 23.88. Многие сравнивают 1.10% и -3.59% перед размещением ордеров на 23.88 или 24.18. Изучайте ежедневные изменения цены MAMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Monarch Ambassador Income Index ETF?
Самая высокая цена Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) за последний год составила 24.83. Акции заметно колебались в пределах 23.28 - 24.83, сравнение с 23.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Monarch Ambassador Income Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Monarch Ambassador Income Index ETF?
Самая низкая цена Monarch Ambassador Income Index ETF (MAMB) за год составила 23.28. Сравнение с текущими 23.88 и 23.28 - 24.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAMB?
В прошлом Monarch Ambassador Income Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.95 и 2.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.95
- Open
- 23.87
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Low
- 23.86
- High
- 23.88
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- -3.59%
- Годовое изменение
- 2.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%