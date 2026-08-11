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MAKX: ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

71.88 USD 1.41 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAKX за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.88, а максимальная — 71.89.

Следите за динамикой ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAKX сегодня?

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) сегодня оценивается на уровне 71.88. Инструмент торгуется в пределах 71.88 - 71.89, вчерашнее закрытие составило 70.47, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAKX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF в настоящее время оценивается в 71.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.07% и USD. Отслеживайте движения MAKX на графике в реальном времени.

Как купить акции MAKX?

Вы можете купить акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) по текущей цене 71.88. Ордера обычно размещаются около 71.88 или 72.18, тогда как 2 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAKX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAKX?

Инвестирование в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF предполагает учет годового диапазона 46.88 - 75.53 и текущей цены 71.88. Многие сравнивают 9.01% и 33.01% перед размещением ордеров на 71.88 или 72.18. Изучайте ежедневные изменения цены MAKX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) за последний год составила 75.53. Акции заметно колебались в пределах 46.88 - 75.53, сравнение с 70.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) за год составила 46.88. Сравнение с текущими 71.88 и 46.88 - 75.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAKX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAKX?

В прошлом ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.47 и 45.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.88 71.89
Годовой диапазон
46.88 75.53
Предыдущее закрытие
70.47
Open
71.89
Bid
71.88
Ask
72.18
Low
71.88
High
71.89
Объем
2
Дневное изменение
2.00%
Месячное изменение
9.01%
6-месячное изменение
33.01%
Годовое изменение
45.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%