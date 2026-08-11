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MAKX: ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
Курс MAKX за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.88, а максимальная — 71.89.
Следите за динамикой ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAKX сегодня?
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) сегодня оценивается на уровне 71.88. Инструмент торгуется в пределах 71.88 - 71.89, вчерашнее закрытие составило 70.47, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAKX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF в настоящее время оценивается в 71.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.07% и USD. Отслеживайте движения MAKX на графике в реальном времени.
Как купить акции MAKX?
Вы можете купить акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) по текущей цене 71.88. Ордера обычно размещаются около 71.88 или 72.18, тогда как 2 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAKX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAKX?
Инвестирование в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF предполагает учет годового диапазона 46.88 - 75.53 и текущей цены 71.88. Многие сравнивают 9.01% и 33.01% перед размещением ордеров на 71.88 или 72.18. Изучайте ежедневные изменения цены MAKX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) за последний год составила 75.53. Акции заметно колебались в пределах 46.88 - 75.53, сравнение с 70.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) за год составила 46.88. Сравнение с текущими 71.88 и 46.88 - 75.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAKX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAKX?
В прошлом ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.47 и 45.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.47
- Open
- 71.89
- Bid
- 71.88
- Ask
- 72.18
- Low
- 71.88
- High
- 71.89
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- 9.01%
- 6-месячное изменение
- 33.01%
- Годовое изменение
- 45.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%