MAKX: ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
今日MAKX汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点71.45和高点71.45进行交易。
关注ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MAKX股票今天的价格是多少？
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票今天的定价为71.45。它在71.45 - 71.45范围内交易，昨天的收盘价为71.88，交易量达到1。MAKX的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票是否支付股息？
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF目前的价值为71.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.20%和USD。实时查看图表以跟踪MAKX走势。
如何购买MAKX股票？
您可以以71.45的当前价格购买ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票。订单通常设置在71.45或71.75附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAKX的实时图表更新。
如何投资MAKX股票？
投资ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF需要考虑年度范围46.88 - 75.53和当前价格71.45。许多人在以71.45或71.75下订单之前，会比较8.36%和。实时查看MAKX价格图表，了解每日变化。
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的最高价格是75.53。在46.88 - 75.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的绩效。
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最低价格是多少？
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF（MAKX）的最低价格为46.88。将其与当前的71.45和46.88 - 75.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAKX股票是什么时候拆分的？
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.88和44.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.88
- 开盘价
- 71.45
- 卖价
- 71.45
- 买价
- 71.75
- 最低价
- 71.45
- 最高价
- 71.45
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 8.36%
- 6个月变化
- 32.22%
- 年变化
- 44.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%