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MAKX: ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

71.45 USD 0.43 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAKX汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点71.45和高点71.45进行交易。

关注ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

MAKX股票今天的价格是多少？

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票今天的定价为71.45。它在71.45 - 71.45范围内交易，昨天的收盘价为71.88，交易量达到1。MAKX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF目前的价值为71.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.20%和USD。实时查看图表以跟踪MAKX走势。

如何购买MAKX股票？

您可以以71.45的当前价格购买ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票。订单通常设置在71.45或71.75附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAKX的实时图表更新。

如何投资MAKX股票？

投资ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF需要考虑年度范围46.88 - 75.53和当前价格71.45。许多人在以71.45或71.75下订单之前，会比较8.36%和。实时查看MAKX价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的最高价格是75.53。在46.88 - 75.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的绩效。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF（MAKX）的最低价格为46.88。将其与当前的71.45和46.88 - 75.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAKX股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.88和44.20%中可见。

日范围
71.45 71.45
年范围
46.88 75.53
前一天收盘价
71.88
开盘价
71.45
卖价
71.45
买价
71.75
最低价
71.45
最高价
71.45
交易量
1
日变化
-0.60%
月变化
8.36%
6个月变化
32.22%
年变化
44.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%