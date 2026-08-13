MAKX股票今天的价格是多少？ ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票今天的定价为71.45。它在71.45 - 71.45范围内交易，昨天的收盘价为71.88，交易量达到1。MAKX的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票是否支付股息？ ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF目前的价值为71.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.20%和USD。实时查看图表以跟踪MAKX走势。

如何购买MAKX股票？ 您可以以71.45的当前价格购买ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票。订单通常设置在71.45或71.75附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAKX的实时图表更新。

如何投资MAKX股票？ 投资ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF需要考虑年度范围46.88 - 75.53和当前价格71.45。许多人在以71.45或71.75下订单之前，会比较8.36%和。实时查看MAKX价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的最高价格是75.53。在46.88 - 75.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF的绩效。

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF股票的最低价格是多少？ ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF（MAKX）的最低价格为46.88。将其与当前的71.45和46.88 - 75.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。