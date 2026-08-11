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MAGY: Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
Курс MAGY за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.31, а максимальная — 42.60.
Следите за динамикой Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAGY сегодня?
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) сегодня оценивается на уровне 42.43. Инструмент торгуется в пределах 42.31 - 42.60, вчерашнее закрытие составило 42.45, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF?
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF в настоящее время оценивается в 42.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.08% и USD. Отслеживайте движения MAGY на графике в реальном времени.
Как купить акции MAGY?
Вы можете купить акции Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) по текущей цене 42.43. Ордера обычно размещаются около 42.43 или 42.73, тогда как 70 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAGY?
Инвестирование в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF предполагает учет годового диапазона 39.93 - 49.31 и текущей цены 42.43. Многие сравнивают 1.29% и -10.00% перед размещением ордеров на 42.43 или 42.73. Изучайте ежедневные изменения цены MAGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF?
Самая высокая цена Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) за последний год составила 49.31. Акции заметно колебались в пределах 39.93 - 49.31, сравнение с 42.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF?
Самая низкая цена Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) за год составила 39.93. Сравнение с текущими 42.43 и 39.93 - 49.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAGY?
В прошлом Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.45 и -12.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.45
- Open
- 42.40
- Bid
- 42.43
- Ask
- 42.73
- Low
- 42.31
- High
- 42.60
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- -10.00%
- Годовое изменение
- -12.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%