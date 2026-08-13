报价部分
货币 / MAGY
回到股票

MAGY: Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

42.22 USD 0.21 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAGY汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点42.14和高点42.48进行交易。

关注Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAGY股票今天的价格是多少？

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票今天的定价为42.22。它在42.14 - 42.48范围内交易，昨天的收盘价为42.43，交易量达到30。MAGY的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票是否支付股息？

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF目前的价值为42.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.52%和USD。实时查看图表以跟踪MAGY走势。

如何购买MAGY股票？

您可以以42.22的当前价格购买Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票。订单通常设置在42.22或42.52附近，而30和-0.31%显示市场活动。立即关注MAGY的实时图表更新。

如何投资MAGY股票？

投资Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF需要考虑年度范围39.93 - 49.31和当前价格42.22。许多人在以42.22或42.52下订单之前，会比较0.79%和。实时查看MAGY价格图表，了解每日变化。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的最高价格是49.31。在39.93 - 49.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的绩效。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF（MAGY）的最低价格为39.93。将其与当前的42.22和39.93 - 49.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAGY股票是什么时候拆分的？

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.43和-12.52%中可见。

日范围
42.14 42.48
年范围
39.93 49.31
前一天收盘价
42.43
开盘价
42.35
卖价
42.22
买价
42.52
最低价
42.14
最高价
42.48
交易量
30
日变化
-0.49%
月变化
0.79%
6个月变化
-10.45%
年变化
-12.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%