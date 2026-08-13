MAGY: Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
今日MAGY汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点42.14和高点42.48进行交易。
关注Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MAGY股票今天的价格是多少？
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票今天的定价为42.22。它在42.14 - 42.48范围内交易，昨天的收盘价为42.43，交易量达到30。MAGY的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票是否支付股息？
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF目前的价值为42.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.52%和USD。实时查看图表以跟踪MAGY走势。
如何购买MAGY股票？
您可以以42.22的当前价格购买Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票。订单通常设置在42.22或42.52附近，而30和-0.31%显示市场活动。立即关注MAGY的实时图表更新。
如何投资MAGY股票？
投资Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF需要考虑年度范围39.93 - 49.31和当前价格42.22。许多人在以42.22或42.52下订单之前，会比较0.79%和。实时查看MAGY价格图表，了解每日变化。
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的最高价格是49.31。在39.93 - 49.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的绩效。
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF（MAGY）的最低价格为39.93。将其与当前的42.22和39.93 - 49.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAGY股票是什么时候拆分的？
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.43和-12.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.43
- 开盘价
- 42.35
- 卖价
- 42.22
- 买价
- 42.52
- 最低价
- 42.14
- 最高价
- 42.48
- 交易量
- 30
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- -10.45%
- 年变化
- -12.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%