MAGY股票今天的价格是多少？ Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票今天的定价为42.22。它在42.14 - 42.48范围内交易，昨天的收盘价为42.43，交易量达到30。MAGY的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票是否支付股息？ Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF目前的价值为42.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.52%和USD。实时查看图表以跟踪MAGY走势。

如何购买MAGY股票？ 您可以以42.22的当前价格购买Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票。订单通常设置在42.22或42.52附近，而30和-0.31%显示市场活动。立即关注MAGY的实时图表更新。

如何投资MAGY股票？ 投资Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF需要考虑年度范围39.93 - 49.31和当前价格42.22。许多人在以42.22或42.52下订单之前，会比较0.79%和。实时查看MAGY价格图表，了解每日变化。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的最高价格是49.31。在39.93 - 49.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF的绩效。

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF（MAGY）的最低价格为39.93。将其与当前的42.22和39.93 - 49.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。