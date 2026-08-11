- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MAGX: Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
Курс MAGX за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.40, а максимальная — 58.57.
Следите за динамикой Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAGX сегодня?
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) сегодня оценивается на уровне 57.74. Инструмент торгуется в пределах 57.40 - 58.57, вчерашнее закрытие составило 57.93, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF?
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF в настоящее время оценивается в 57.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.00% и USD. Отслеживайте движения MAGX на графике в реальном времени.
Как купить акции MAGX?
Вы можете купить акции Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) по текущей цене 57.74. Ордера обычно размещаются около 57.74 или 58.04, тогда как 58 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAGX?
Инвестирование в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF предполагает учет годового диапазона 38.72 - 63.28 и текущей цены 57.74. Многие сравнивают 6.63% и 23.35% перед размещением ордеров на 57.74 или 58.04. Изучайте ежедневные изменения цены MAGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF?
Самая высокая цена Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) за последний год составила 63.28. Акции заметно колебались в пределах 38.72 - 63.28, сравнение с 57.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF?
Самая низкая цена Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) за год составила 38.72. Сравнение с текущими 57.74 и 38.72 - 63.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAGX?
В прошлом Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.93 и 19.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.93
- Open
- 58.08
- Bid
- 57.74
- Ask
- 58.04
- Low
- 57.40
- High
- 58.57
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 6.63%
- 6-месячное изменение
- 23.35%
- Годовое изменение
- 19.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%