MAGX股票今天的价格是多少？ Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票今天的定价为56.55。它在56.51 - 57.83范围内交易，昨天的收盘价为57.74，交易量达到52。MAGX的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票是否支付股息？ Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF目前的价值为56.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.55%和USD。实时查看图表以跟踪MAGX走势。

如何购买MAGX股票？ 您可以以56.55的当前价格购买Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票。订单通常设置在56.55或56.85附近，而52和-0.79%显示市场活动。立即关注MAGX的实时图表更新。

如何投资MAGX股票？ 投资Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF需要考虑年度范围38.72 - 63.28和当前价格56.55。许多人在以56.55或56.85下订单之前，会比较4.43%和。实时查看MAGX价格图表，了解每日变化。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的最高价格是63.28。在38.72 - 63.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的绩效。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF（MAGX）的最低价格为38.72。将其与当前的56.55和38.72 - 63.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。