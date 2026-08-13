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MAGX: Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

56.55 USD 1.19 (2.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAGX汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点56.51和高点57.83进行交易。

关注Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAGX股票今天的价格是多少？

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票今天的定价为56.55。它在56.51 - 57.83范围内交易，昨天的收盘价为57.74，交易量达到52。MAGX的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票是否支付股息？

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF目前的价值为56.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.55%和USD。实时查看图表以跟踪MAGX走势。

如何购买MAGX股票？

您可以以56.55的当前价格购买Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票。订单通常设置在56.55或56.85附近，而52和-0.79%显示市场活动。立即关注MAGX的实时图表更新。

如何投资MAGX股票？

投资Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF需要考虑年度范围38.72 - 63.28和当前价格56.55。许多人在以56.55或56.85下订单之前，会比较4.43%和。实时查看MAGX价格图表，了解每日变化。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的最高价格是63.28。在38.72 - 63.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的绩效。

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF（MAGX）的最低价格为38.72。将其与当前的56.55和38.72 - 63.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAGX股票是什么时候拆分的？

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.74和16.55%中可见。

日范围
56.51 57.83
年范围
38.72 63.28
前一天收盘价
57.74
开盘价
57.00
卖价
56.55
买价
56.85
最低价
56.51
最高价
57.83
交易量
52
日变化
-2.06%
月变化
4.43%
6个月变化
20.81%
年变化
16.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%