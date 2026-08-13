MAGX: Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
今日MAGX汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点56.51和高点57.83进行交易。
关注Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MAGX股票今天的价格是多少？
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票今天的定价为56.55。它在56.51 - 57.83范围内交易，昨天的收盘价为57.74，交易量达到52。MAGX的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票是否支付股息？
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF目前的价值为56.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.55%和USD。实时查看图表以跟踪MAGX走势。
如何购买MAGX股票？
您可以以56.55的当前价格购买Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票。订单通常设置在56.55或56.85附近，而52和-0.79%显示市场活动。立即关注MAGX的实时图表更新。
如何投资MAGX股票？
投资Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF需要考虑年度范围38.72 - 63.28和当前价格56.55。许多人在以56.55或56.85下订单之前，会比较4.43%和。实时查看MAGX价格图表，了解每日变化。
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的最高价格是63.28。在38.72 - 63.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF的绩效。
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF（MAGX）的最低价格为38.72。将其与当前的56.55和38.72 - 63.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAGX股票是什么时候拆分的？
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.74和16.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.74
- 开盘价
- 57.00
- 卖价
- 56.55
- 买价
- 56.85
- 最低价
- 56.51
- 最高价
- 57.83
- 交易量
- 52
- 日变化
- -2.06%
- 月变化
- 4.43%
- 6个月变化
- 20.81%
- 年变化
- 16.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%