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MAGO: Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
Курс MAGO за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.68, а максимальная — 22.68.
Следите за динамикой Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAGO сегодня?
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) сегодня оценивается на уровне 22.68. Инструмент торгуется в пределах 22.68 - 22.68, вчерашнее закрытие составило 22.23, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF в настоящее время оценивается в 22.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.53% и USD. Отслеживайте движения MAGO на графике в реальном времени.
Как купить акции MAGO?
Вы можете купить акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) по текущей цене 22.68. Ордера обычно размещаются около 22.68 или 22.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAGO?
Инвестирование в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF предполагает учет годового диапазона 19.81 - 25.28 и текущей цены 22.68. Многие сравнивают 1.34% и -6.71% перед размещением ордеров на 22.68 или 22.98. Изучайте ежедневные изменения цены MAGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?
Самая высокая цена Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 19.81 - 25.28, сравнение с 22.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?
Самая низкая цена Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) за год составила 19.81. Сравнение с текущими 22.68 и 19.81 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAGO?
В прошлом Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.23 и -9.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.23
- Open
- 22.68
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- Low
- 22.68
- High
- 22.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- -6.71%
- Годовое изменение
- -9.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%