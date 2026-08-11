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MAGO: Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

22.68 USD 0.45 (2.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAGO за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.68, а максимальная — 22.68.

Следите за динамикой Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAGO сегодня?

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) сегодня оценивается на уровне 22.68. Инструмент торгуется в пределах 22.68 - 22.68, вчерашнее закрытие составило 22.23, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF в настоящее время оценивается в 22.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.53% и USD. Отслеживайте движения MAGO на графике в реальном времени.

Как купить акции MAGO?

Вы можете купить акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) по текущей цене 22.68. Ордера обычно размещаются около 22.68 или 22.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAGO?

Инвестирование в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF предполагает учет годового диапазона 19.81 - 25.28 и текущей цены 22.68. Многие сравнивают 1.34% и -6.71% перед размещением ордеров на 22.68 или 22.98. Изучайте ежедневные изменения цены MAGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?

Самая высокая цена Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) за последний год составила 25.28. Акции заметно колебались в пределах 19.81 - 25.28, сравнение с 22.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF?

Самая низкая цена Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) за год составила 19.81. Сравнение с текущими 22.68 и 19.81 - 25.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAGO?

В прошлом Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.23 и -9.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.68 22.68
Годовой диапазон
19.81 25.28
Предыдущее закрытие
22.23
Open
22.68
Bid
22.68
Ask
22.98
Low
22.68
High
22.68
Объем
1
Дневное изменение
2.02%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
-6.71%
Годовое изменение
-9.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%