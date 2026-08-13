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MAGO: Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

22.68 USD 0.45 (2.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAGO汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点22.68和高点22.68进行交易。

关注Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAGO股票今天的价格是多少？

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票今天的定价为22.68。它在22.68 - 22.68范围内交易，昨天的收盘价为22.23，交易量达到1。MAGO的实时价格图表显示了这些更新。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票是否支付股息？

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF目前的价值为22.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.53%和USD。实时查看图表以跟踪MAGO走势。

如何购买MAGO股票？

您可以以22.68的当前价格购买Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票。订单通常设置在22.68或22.98附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAGO的实时图表更新。

如何投资MAGO股票？

投资Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF需要考虑年度范围19.81 - 25.28和当前价格22.68。许多人在以22.68或22.98下订单之前，会比较1.34%和。实时查看MAGO价格图表，了解每日变化。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的最高价格是25.28。在19.81 - 25.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的绩效。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最低价格是多少？

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF（MAGO）的最低价格为19.81。将其与当前的22.68和19.81 - 25.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAGO股票是什么时候拆分的？

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.23和-9.53%中可见。

日范围
22.68 22.68
年范围
19.81 25.28
前一天收盘价
22.23
开盘价
22.68
卖价
22.68
买价
22.98
最低价
22.68
最高价
22.68
交易量
1
日变化
2.02%
月变化
1.34%
6个月变化
-6.71%
年变化
-9.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%