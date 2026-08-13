MAGO: Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
今日MAGO汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点22.68和高点22.68进行交易。
关注Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MAGO股票今天的价格是多少？
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票今天的定价为22.68。它在22.68 - 22.68范围内交易，昨天的收盘价为22.23，交易量达到1。MAGO的实时价格图表显示了这些更新。
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票是否支付股息？
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF目前的价值为22.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.53%和USD。实时查看图表以跟踪MAGO走势。
如何购买MAGO股票？
您可以以22.68的当前价格购买Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票。订单通常设置在22.68或22.98附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAGO的实时图表更新。
如何投资MAGO股票？
投资Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF需要考虑年度范围19.81 - 25.28和当前价格22.68。许多人在以22.68或22.98下订单之前，会比较1.34%和。实时查看MAGO价格图表，了解每日变化。
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的最高价格是25.28。在19.81 - 25.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的绩效。
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最低价格是多少？
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF（MAGO）的最低价格为19.81。将其与当前的22.68和19.81 - 25.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAGO股票是什么时候拆分的？
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.23和-9.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.23
- 开盘价
- 22.68
- 卖价
- 22.68
- 买价
- 22.98
- 最低价
- 22.68
- 最高价
- 22.68
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- -6.71%
- 年变化
- -9.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%