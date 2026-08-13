MAGO股票今天的价格是多少？ Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票今天的定价为22.68。它在22.68 - 22.68范围内交易，昨天的收盘价为22.23，交易量达到1。MAGO的实时价格图表显示了这些更新。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票是否支付股息？ Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF目前的价值为22.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.53%和USD。实时查看图表以跟踪MAGO走势。

如何购买MAGO股票？ 您可以以22.68的当前价格购买Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票。订单通常设置在22.68或22.98附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MAGO的实时图表更新。

如何投资MAGO股票？ 投资Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF需要考虑年度范围19.81 - 25.28和当前价格22.68。许多人在以22.68或22.98下订单之前，会比较1.34%和。实时查看MAGO价格图表，了解每日变化。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的最高价格是25.28。在19.81 - 25.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF的绩效。

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF股票的最低价格是多少？ Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF（MAGO）的最低价格为19.81。将其与当前的22.68和19.81 - 25.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。