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MAGC: Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF
Курс MAGC за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.66, а максимальная — 20.92.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAGC сегодня?
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) сегодня оценивается на уровне 20.92. Инструмент торгуется в пределах 20.66 - 20.92, вчерашнее закрытие составило 20.67, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF в настоящее время оценивается в 20.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.46% и USD. Отслеживайте движения MAGC на графике в реальном времени.
Как купить акции MAGC?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) по текущей цене 20.92. Ордера обычно размещаются около 20.92 или 21.22, тогда как 11 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAGC?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF предполагает учет годового диапазона 16.39 - 29.67 и текущей цены 20.92. Многие сравнивают 0.29% и 0.38% перед размещением ордеров на 20.92 или 21.22. Изучайте ежедневные изменения цены MAGC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) за последний год составила 29.67. Акции заметно колебались в пределах 16.39 - 29.67, сравнение с 20.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) за год составила 16.39. Сравнение с текущими 20.92 и 16.39 - 29.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAGC?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.67 и -27.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.67
- Open
- 20.71
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Low
- 20.66
- High
- 20.92
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 0.38%
- Годовое изменение
- -27.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%