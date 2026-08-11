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MAGC: Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF

20.92 USD 0.25 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAGC за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.66, а максимальная — 20.92.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAGC сегодня?

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) сегодня оценивается на уровне 20.92. Инструмент торгуется в пределах 20.66 - 20.92, вчерашнее закрытие составило 20.67, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF в настоящее время оценивается в 20.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.46% и USD. Отслеживайте движения MAGC на графике в реальном времени.

Как купить акции MAGC?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) по текущей цене 20.92. Ордера обычно размещаются около 20.92 или 21.22, тогда как 11 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAGC?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF предполагает учет годового диапазона 16.39 - 29.67 и текущей цены 20.92. Многие сравнивают 0.29% и 0.38% перед размещением ордеров на 20.92 или 21.22. Изучайте ежедневные изменения цены MAGC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) за последний год составила 29.67. Акции заметно колебались в пределах 16.39 - 29.67, сравнение с 20.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) за год составила 16.39. Сравнение с текущими 20.92 и 16.39 - 29.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAGC?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.67 и -27.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.66 20.92
Годовой диапазон
16.39 29.67
Предыдущее закрытие
20.67
Open
20.71
Bid
20.92
Ask
21.22
Low
20.66
High
20.92
Объем
11
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
0.38%
Годовое изменение
-27.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%