MAGC: Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF
今日MAGC汇率已更改-2.96%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.30进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
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- H4
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常见问题解答
MAGC股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票今天的定价为20.30。它在20.30 - 20.30范围内交易，昨天的收盘价为20.92，交易量达到2。MAGC的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF目前的价值为20.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.61%和USD。实时查看图表以跟踪MAGC走势。
如何购买MAGC股票？
您可以以20.30的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票。订单通常设置在20.30或20.60附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注MAGC的实时图表更新。
如何投资MAGC股票？
投资Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF需要考虑年度范围16.39 - 29.67和当前价格20.30。许多人在以20.30或20.60下订单之前，会比较-2.68%和。实时查看MAGC价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF的最高价格是29.67。在16.39 - 29.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF（MAGC）的最低价格为16.39。将其与当前的20.30和16.39 - 29.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MAGC股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.92和-29.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.92
- 开盘价
- 20.30
- 卖价
- 20.30
- 买价
- 20.60
- 最低价
- 20.30
- 最高价
- 20.30
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.96%
- 月变化
- -2.68%
- 6个月变化
- -2.59%
- 年变化
- -29.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%