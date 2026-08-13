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MAGC: Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF

20.30 USD 0.62 (2.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MAGC汇率已更改-2.96%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.30进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MAGC股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票今天的定价为20.30。它在20.30 - 20.30范围内交易，昨天的收盘价为20.92，交易量达到2。MAGC的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF目前的价值为20.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.61%和USD。实时查看图表以跟踪MAGC走势。

如何购买MAGC股票？

您可以以20.30的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票。订单通常设置在20.30或20.60附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注MAGC的实时图表更新。

如何投资MAGC股票？

投资Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF需要考虑年度范围16.39 - 29.67和当前价格20.30。许多人在以20.30或20.60下订单之前，会比较-2.68%和。实时查看MAGC价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF的最高价格是29.67。在16.39 - 29.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF（MAGC）的最低价格为16.39。将其与当前的20.30和16.39 - 29.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MAGC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MAGC股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Roundhill China Magnificent Seven ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.92和-29.61%中可见。

日范围
20.30 20.30
年范围
16.39 29.67
前一天收盘价
20.92
开盘价
20.30
卖价
20.30
买价
20.60
最低价
20.30
最高价
20.30
交易量
2
日变化
-2.96%
月变化
-2.68%
6个月变化
-2.59%
年变化
-29.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%