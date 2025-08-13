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MAGA: Point Bridge America First ETF

57.19 USD 0.53 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MAGA за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.19, а максимальная — 57.44.

Следите за динамикой Point Bridge America First ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MAGA сегодня?

Point Bridge America First ETF (MAGA) сегодня оценивается на уровне 57.19. Инструмент торгуется в пределах 57.19 - 57.44, вчерашнее закрытие составило 57.72, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Point Bridge America First ETF?

Point Bridge America First ETF в настоящее время оценивается в 57.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.64% и USD. Отслеживайте движения MAGA на графике в реальном времени.

Как купить акции MAGA?

Вы можете купить акции Point Bridge America First ETF (MAGA) по текущей цене 57.19. Ордера обычно размещаются около 57.19 или 57.49, тогда как 6 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MAGA?

Инвестирование в Point Bridge America First ETF предполагает учет годового диапазона 50.46 - 57.72 и текущей цены 57.19. Многие сравнивают 0.76% и 2.75% перед размещением ордеров на 57.19 или 57.49. Изучайте ежедневные изменения цены MAGA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Point Bridge America First ETF?

Самая высокая цена Point Bridge America First ETF (MAGA) за последний год составила 57.72. Акции заметно колебались в пределах 50.46 - 57.72, сравнение с 57.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Point Bridge America First ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Point Bridge America First ETF?

Самая низкая цена Point Bridge America First ETF (MAGA) за год составила 50.46. Сравнение с текущими 57.19 и 50.46 - 57.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MAGA?

В прошлом Point Bridge America First ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.72 и 9.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.19 57.44
Годовой диапазон
50.46 57.72
Предыдущее закрытие
57.72
Open
57.44
Bid
57.19
Ask
57.49
Low
57.19
High
57.44
Объем
6
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
0.76%
6-месячное изменение
2.75%
Годовое изменение
9.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%