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MAGA: Point Bridge America First ETF
Курс MAGA за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.19, а максимальная — 57.44.
Следите за динамикой Point Bridge America First ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAGA сегодня?
Point Bridge America First ETF (MAGA) сегодня оценивается на уровне 57.19. Инструмент торгуется в пределах 57.19 - 57.44, вчерашнее закрытие составило 57.72, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Point Bridge America First ETF?
Point Bridge America First ETF в настоящее время оценивается в 57.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.64% и USD. Отслеживайте движения MAGA на графике в реальном времени.
Как купить акции MAGA?
Вы можете купить акции Point Bridge America First ETF (MAGA) по текущей цене 57.19. Ордера обычно размещаются около 57.19 или 57.49, тогда как 6 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAGA?
Инвестирование в Point Bridge America First ETF предполагает учет годового диапазона 50.46 - 57.72 и текущей цены 57.19. Многие сравнивают 0.76% и 2.75% перед размещением ордеров на 57.19 или 57.49. Изучайте ежедневные изменения цены MAGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Point Bridge America First ETF?
Самая высокая цена Point Bridge America First ETF (MAGA) за последний год составила 57.72. Акции заметно колебались в пределах 50.46 - 57.72, сравнение с 57.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Point Bridge America First ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Point Bridge America First ETF?
Самая низкая цена Point Bridge America First ETF (MAGA) за год составила 50.46. Сравнение с текущими 57.19 и 50.46 - 57.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAGA?
В прошлом Point Bridge America First ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.72 и 9.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.72
- Open
- 57.44
- Bid
- 57.19
- Ask
- 57.49
- Low
- 57.19
- High
- 57.44
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 2.75%
- Годовое изменение
- 9.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%