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MADE: iShares U.S. Manufacturing ETF
Курс MADE за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.03, а максимальная — 38.39.
Следите за динамикой iShares U.S. Manufacturing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для MADE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MADE сегодня?
iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) сегодня оценивается на уровне 38.03. Инструмент торгуется в пределах 38.03 - 38.39, вчерашнее закрытие составило 38.56, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MADE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Manufacturing ETF?
iShares U.S. Manufacturing ETF в настоящее время оценивается в 38.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.56% и USD. Отслеживайте движения MADE на графике в реальном времени.
Как купить акции MADE?
Вы можете купить акции iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) по текущей цене 38.03. Ордера обычно размещаются около 38.03 или 38.33, тогда как 28 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MADE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MADE?
Инвестирование в iShares U.S. Manufacturing ETF предполагает учет годового диапазона 31.92 - 39.61 и текущей цены 38.03. Многие сравнивают 3.37% и 5.32% перед размещением ордеров на 38.03 или 38.33. Изучайте ежедневные изменения цены MADE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Manufacturing ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) за последний год составила 39.61. Акции заметно колебались в пределах 31.92 - 39.61, сравнение с 38.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Manufacturing ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Manufacturing ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) за год составила 31.92. Сравнение с текущими 38.03 и 31.92 - 39.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MADE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MADE?
В прошлом iShares U.S. Manufacturing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.56 и 4.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.56
- Open
- 38.39
- Bid
- 38.03
- Ask
- 38.33
- Low
- 38.03
- High
- 38.39
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 3.37%
- 6-месячное изменение
- 5.32%
- Годовое изменение
- 4.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%