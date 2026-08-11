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MADE: iShares U.S. Manufacturing ETF

38.03 USD 0.53 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MADE за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.03, а максимальная — 38.39.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MADE сегодня?

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) сегодня оценивается на уровне 38.03. Инструмент торгуется в пределах 38.03 - 38.39, вчерашнее закрытие составило 38.56, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MADE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Manufacturing ETF?

iShares U.S. Manufacturing ETF в настоящее время оценивается в 38.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.56% и USD. Отслеживайте движения MADE на графике в реальном времени.

Как купить акции MADE?

Вы можете купить акции iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) по текущей цене 38.03. Ордера обычно размещаются около 38.03 или 38.33, тогда как 28 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MADE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MADE?

Инвестирование в iShares U.S. Manufacturing ETF предполагает учет годового диапазона 31.92 - 39.61 и текущей цены 38.03. Многие сравнивают 3.37% и 5.32% перед размещением ордеров на 38.03 или 38.33. Изучайте ежедневные изменения цены MADE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Manufacturing ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) за последний год составила 39.61. Акции заметно колебались в пределах 31.92 - 39.61, сравнение с 38.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Manufacturing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Manufacturing ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) за год составила 31.92. Сравнение с текущими 38.03 и 31.92 - 39.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MADE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MADE?

В прошлом iShares U.S. Manufacturing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.56 и 4.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.03 38.39
Годовой диапазон
31.92 39.61
Предыдущее закрытие
38.56
Open
38.39
Bid
38.03
Ask
38.33
Low
38.03
High
38.39
Объем
28
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
3.37%
6-месячное изменение
5.32%
Годовое изменение
4.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%