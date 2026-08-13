MADE: iShares U.S. Manufacturing ETF
今日MADE汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点38.34和高点38.74进行交易。
关注iShares U.S. Manufacturing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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MADE交易应用程序
常见问题解答
MADE股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Manufacturing ETF股票今天的定价为38.34。它在38.34 - 38.74范围内交易，昨天的收盘价为38.03，交易量达到15。MADE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Manufacturing ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Manufacturing ETF目前的价值为38.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.42%和USD。实时查看图表以跟踪MADE走势。
如何购买MADE股票？
您可以以38.34的当前价格购买iShares U.S. Manufacturing ETF股票。订单通常设置在38.34或38.64附近，而15和-0.70%显示市场活动。立即关注MADE的实时图表更新。
如何投资MADE股票？
投资iShares U.S. Manufacturing ETF需要考虑年度范围31.92 - 39.61和当前价格38.34。许多人在以38.34或38.64下订单之前，会比较4.21%和。实时查看MADE价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Manufacturing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Manufacturing ETF的最高价格是39.61。在31.92 - 39.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Manufacturing ETF的绩效。
iShares U.S. Manufacturing ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Manufacturing ETF（MADE）的最低价格为31.92。将其与当前的38.34和31.92 - 39.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MADE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MADE股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Manufacturing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.03和5.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.03
- 开盘价
- 38.61
- 卖价
- 38.34
- 买价
- 38.64
- 最低价
- 38.34
- 最高价
- 38.74
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 4.21%
- 6个月变化
- 6.18%
- 年变化
- 5.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%