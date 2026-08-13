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MADE: iShares U.S. Manufacturing ETF

38.34 USD 0.31 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MADE汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点38.34和高点38.74进行交易。

关注iShares U.S. Manufacturing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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MADE交易应用程序

BOT Simles ea
Goyani Parth Ghanshyambhai
专家
BOT SMILES EA   IS MADE OUT OF LOVE AND EMPOWERMENT. ONLY FOR FEW BUYERS THAT IS THE REASON OF THE PRICE . BOT SMILES EA  is an aggressive  multi-cycle  scalper designed for  EURUSD M1 . Each cycle is  independent.  it uses a sequence of orders and has its own  TP  and  SL . It uses a  martingale  system. This EA is using  strong recurrences  of the past to take position and achieve a  high success rate . MODELLING :-  1 minute OHLC INPUTS:-  Buy default...........    Check Drawdown Then BUY..
FREE
Golden God
Thomas Bradley Butler
专家
Golden God 使用机器学习。 在 XAUUSD 1 HR 时间框架或其他时间框架上交易 OHLC 作为逻辑。 设置输入的平衡风险，默认为 5%。 控制要采取的最大手数。 所有交易都有止损和获利。 该 EA 交易活跃。 进行演示并进行交易，因为这不是基于指标的。 实时试用，它不像许多使用指标的 EA。 此 EA 不使用指标 Golden God 使用機器學習。 在 XAUUSD 1 HR 時間框架或其他時間框架上交易 OHLC 作為邏輯。 設置輸入的平衡風險，默認為 5%。 控制要採取的最大手數。 所有交易都有止損和獲利。 該 EA 交易活躍。 進行演示並進行交易，因為這不是基於指標的。 實時試用，它不像許多使用指標的 EA。 此 EA 不使用指標 Golden God 使用機器學習。 在 XAUUSD 1 HR 時間框架或其他時間框架上交易 OHLC 作為邏輯。 設置輸入的平衡風險，默認為 5%。 控制要採取的最大手數。 所有交易都有止損和獲利。 該 EA 交易活躍。 進行演示並進行交易，因為這不是基於指標的。 實時試用，它不像許多使用指標的 EA。 此 EA 不使用指標
Sentient
Thomas Bradley Butler
专家
*OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE* Sentient is the next evolution of of scalping and has all the angles covered.  I tested it on XAU/USD.  Optimize on the time frame assets you choose.  I like XAU/USD.   Sentient has more points  and indicators to it to create a cluster signal and there are many inputs to optimize.  You can use the basic ones for the threshold or all of them. Note: There are many steps and points.  Optimizing longer than 1 month, would require much time and power.   Forward optimi
CryptoNet MT5
Thomas Bradley Butler
专家
MT4 version of Crypto Net:  https://www.mql5.com/en/market/product/78736 UPDATED WITH ADVANCE MONEY MANAGEMENT INPUTS.   NOTE:  OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AD USE. PUT INPUTS TO 50000 min.  and don't forget to account for spreads and slippage in optimization. The broker times will be different than what the strategy was built in. Crypto Net is for trading BTCUSD .  It uses genetic evolution to evolve the strategy. This EA trades trend following indicators like ATR . This was built and passed a rang
United States Stock Market Index US500
Thomas Bradley Butler
专家
OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE. United States Stock Market Index US500 trades the 5 minute charts.  The EA uses RSI and Stochastics  for entries and ATR for exits.  The building period was  From 2021-03-19 to 2022-08-18. Continually optimize the EA to find best settings and don't forget to account for spreads and slippage in optimization .  The EA does not use martingale and has a sl and tp on each trade with a fixed lot input.  Try it out in the back test, optimize for settings.  Risk Dis
Gold Pin Bar
Thomas Bradley Butler
专家
OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE. Gold Pin Bar trade XAU/USD on 1HR charts using moving averages and pin bars.  Pin bars are used to pick higher probable trades that can occur.  The price is pushed up or down forming the pin bar signaling who has control over the price.  Optimize for the best settings for stop loss and take profits and don't forget to account for spreads and slippage in optimization. . All order have money management and the EA doesn't use dangerous trading strategies. Rest as
Euro King
Thomas Bradley Butler
专家
Optimize EA before test and buying. Euro King is for trading EUR/USD on 15 min time frames.  Optimize to find the best stop loss and take profit for your risk management.  This EA does not trade hundreds of times a day.  In the test it traded 100 times in a year.  Try other time frames to see if there optimizations for different results.   The EA uses Bollinger bands, moving averages and RSI for logic in the entry and exits.  Martingales are not used and all trades have a stop loss and a take pr
New Age Bot
Thomas Bradley Butler
专家
Optimized from 2004 to 2022.  Optimize further after this date, use monthly or yearly.  Experts need optimizing as markets develop new ranges. New Age Bot trades XAU/USD on 5 minute charts. Entry - Bollinger bands  and trend trading reversals is used for entries. Stops - Trailing stops are used with ATR. Money - lots Bollinger band period - 20 MA period - 100 Deviation - 2.0 Symbol for build - XAU/USD Time frame for build - 5 minute charts Risk Disclaimer Trading foreign exchange on margin carri

常见问题解答

MADE股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Manufacturing ETF股票今天的定价为38.34。它在38.34 - 38.74范围内交易，昨天的收盘价为38.03，交易量达到15。MADE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Manufacturing ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Manufacturing ETF目前的价值为38.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.42%和USD。实时查看图表以跟踪MADE走势。

如何购买MADE股票？

您可以以38.34的当前价格购买iShares U.S. Manufacturing ETF股票。订单通常设置在38.34或38.64附近，而15和-0.70%显示市场活动。立即关注MADE的实时图表更新。

如何投资MADE股票？

投资iShares U.S. Manufacturing ETF需要考虑年度范围31.92 - 39.61和当前价格38.34。许多人在以38.34或38.64下订单之前，会比较4.21%和。实时查看MADE价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Manufacturing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Manufacturing ETF的最高价格是39.61。在31.92 - 39.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Manufacturing ETF的绩效。

iShares U.S. Manufacturing ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Manufacturing ETF（MADE）的最低价格为31.92。将其与当前的38.34和31.92 - 39.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MADE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MADE股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Manufacturing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.03和5.42%中可见。

日范围
38.34 38.74
年范围
31.92 39.61
前一天收盘价
38.03
开盘价
38.61
卖价
38.34
买价
38.64
最低价
38.34
最高价
38.74
交易量
15
日变化
0.82%
月变化
4.21%
6个月变化
6.18%
年变化
5.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%