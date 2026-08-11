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LZMH: LZ Technology Holdings Ltd
Курс LZMH за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.07, а максимальная — 2.15.
Следите за динамикой LZ Technology Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LZMH сегодня?
LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) сегодня оценивается на уровне 1.23. Инструмент торгуется в пределах 1.07 - 2.15, вчерашнее закрытие составило 1.20, а торговый объем достиг 18319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LZMH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LZ Technology Holdings Ltd?
LZ Technology Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 1.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.50% и USD. Отслеживайте движения LZMH на графике в реальном времени.
Как купить акции LZMH?
Вы можете купить акции LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) по текущей цене 1.23. Ордера обычно размещаются около 1.23 или 1.53, тогда как 18319 и 3.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LZMH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LZMH?
Инвестирование в LZ Technology Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.05 - 3.66 и текущей цены 1.23. Многие сравнивают 6.96% и 6.96% перед размещением ордеров на 1.23 или 1.53. Изучайте ежедневные изменения цены LZMH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LZ Technology Holdings Ltd?
Самая высокая цена LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) за последний год составила 3.66. Акции заметно колебались в пределах 0.05 - 3.66, сравнение с 1.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LZ Technology Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LZ Technology Holdings Ltd?
Самая низкая цена LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) за год составила 0.05. Сравнение с текущими 1.23 и 0.05 - 3.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LZMH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LZMH?
В прошлом LZ Technology Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.20 и -62.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.19
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.07
- High
- 2.15
- Объем
- 18.319 K
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- 6.96%
- 6-месячное изменение
- 6.96%
- Годовое изменение
- -62.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%