Курс LZMH за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.07, а максимальная — 2.15.

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