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LZMH: LZ Technology Holdings Ltd

1.23 USD 0.03 (2.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LZMH за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.07, а максимальная — 2.15.

Следите за динамикой LZ Technology Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LZMH сегодня?

LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) сегодня оценивается на уровне 1.23. Инструмент торгуется в пределах 1.07 - 2.15, вчерашнее закрытие составило 1.20, а торговый объем достиг 18319. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LZMH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LZ Technology Holdings Ltd?

LZ Technology Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 1.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.50% и USD. Отслеживайте движения LZMH на графике в реальном времени.

Как купить акции LZMH?

Вы можете купить акции LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) по текущей цене 1.23. Ордера обычно размещаются около 1.23 или 1.53, тогда как 18319 и 3.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LZMH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LZMH?

Инвестирование в LZ Technology Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.05 - 3.66 и текущей цены 1.23. Многие сравнивают 6.96% и 6.96% перед размещением ордеров на 1.23 или 1.53. Изучайте ежедневные изменения цены LZMH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LZ Technology Holdings Ltd?

Самая высокая цена LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) за последний год составила 3.66. Акции заметно колебались в пределах 0.05 - 3.66, сравнение с 1.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LZ Technology Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LZ Technology Holdings Ltd?

Самая низкая цена LZ Technology Holdings Ltd (LZMH) за год составила 0.05. Сравнение с текущими 1.23 и 0.05 - 3.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LZMH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LZMH?

В прошлом LZ Technology Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.20 и -62.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.07 2.15
Годовой диапазон
0.05 3.66
Предыдущее закрытие
1.20
Open
1.19
Bid
1.23
Ask
1.53
Low
1.07
High
2.15
Объем
18.319 K
Дневное изменение
2.50%
Месячное изменение
6.96%
6-месячное изменение
6.96%
Годовое изменение
-62.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%