LZMH: 联掌门户
今日LZMH汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点1.15和高点1.40进行交易。
关注联掌门户动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LZMH股票今天的价格是多少？
联掌门户股票今天的定价为1.22。它在1.15 - 1.40范围内交易，昨天的收盘价为1.23，交易量达到653。LZMH的实时价格图表显示了这些更新。
联掌门户股票是否支付股息？
联掌门户目前的价值为1.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.80%和USD。实时查看图表以跟踪LZMH走势。
如何购买LZMH股票？
您可以以1.22的当前价格购买联掌门户股票。订单通常设置在1.22或1.52附近，而653和6.09%显示市场活动。立即关注LZMH的实时图表更新。
如何投资LZMH股票？
投资联掌门户需要考虑年度范围0.05 - 3.66和当前价格1.22。许多人在以1.22或1.52下订单之前，会比较6.09%和。实时查看LZMH价格图表，了解每日变化。
联掌门户股票的最高价格是多少？
在过去一年中，联掌门户的最高价格是3.66。在0.05 - 3.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪联掌门户的绩效。
联掌门户股票的最低价格是多少？
联掌门户（LZMH）的最低价格为0.05。将其与当前的1.22和0.05 - 3.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LZMH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LZMH股票是什么时候拆分的？
联掌门户历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.23和-62.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.23
- 开盘价
- 1.15
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.15
- 最高价
- 1.40
- 交易量
- 653
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- 6.09%
- 6个月变化
- 6.09%
- 年变化
- -62.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%