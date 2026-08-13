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LZMH: 联掌门户

1.22 USD 0.01 (0.81%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LZMH汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点1.15和高点1.40进行交易。

关注联掌门户动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

LZMH股票今天的价格是多少？

联掌门户股票今天的定价为1.22。它在1.15 - 1.40范围内交易，昨天的收盘价为1.23，交易量达到653。LZMH的实时价格图表显示了这些更新。

联掌门户股票是否支付股息？

联掌门户目前的价值为1.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.80%和USD。实时查看图表以跟踪LZMH走势。

如何购买LZMH股票？

您可以以1.22的当前价格购买联掌门户股票。订单通常设置在1.22或1.52附近，而653和6.09%显示市场活动。立即关注LZMH的实时图表更新。

如何投资LZMH股票？

投资联掌门户需要考虑年度范围0.05 - 3.66和当前价格1.22。许多人在以1.22或1.52下订单之前，会比较6.09%和。实时查看LZMH价格图表，了解每日变化。

联掌门户股票的最高价格是多少？

在过去一年中，联掌门户的最高价格是3.66。在0.05 - 3.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪联掌门户的绩效。

联掌门户股票的最低价格是多少？

联掌门户（LZMH）的最低价格为0.05。将其与当前的1.22和0.05 - 3.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LZMH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LZMH股票是什么时候拆分的？

联掌门户历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.23和-62.80%中可见。

日范围
1.15 1.40
年范围
0.05 3.66
前一天收盘价
1.23
开盘价
1.15
卖价
1.22
买价
1.52
最低价
1.15
最高价
1.40
交易量
653
日变化
-0.81%
月变化
6.09%
6个月变化
6.09%
年变化
-62.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%