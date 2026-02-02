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LVHI: Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Курс LVHI за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.66, а максимальная — 42.95.
Следите за динамикой Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LVHI сегодня?
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) сегодня оценивается на уровне 42.92. Инструмент торгуется в пределах 42.66 - 42.95, вчерашнее закрытие составило 42.91, а торговый объем достиг 2002. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF в настоящее время оценивается в 42.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.55% и USD. Отслеживайте движения LVHI на графике в реальном времени.
Как купить акции LVHI?
Вы можете купить акции Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) по текущей цене 42.92. Ордера обычно размещаются около 42.92 или 43.22, тогда как 2002 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LVHI?
Инвестирование в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF предполагает учет годового диапазона 34.25 - 43.13 и текущей цены 42.92. Многие сравнивают 0.14% и 3.97% перед размещением ордеров на 42.92 или 43.22. Изучайте ежедневные изменения цены LVHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Самая высокая цена Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) за последний год составила 43.13. Акции заметно колебались в пределах 34.25 - 43.13, сравнение с 42.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Самая низкая цена Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) за год составила 34.25. Сравнение с текущими 42.92 и 34.25 - 43.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LVHI?
В прошлом Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.91 и 24.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.91
- Open
- 42.85
- Bid
- 42.92
- Ask
- 43.22
- Low
- 42.66
- High
- 42.95
- Объем
- 2.002 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 3.97%
- Годовое изменение
- 24.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%