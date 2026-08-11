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LVDS: JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
Курс LVDS за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.93, а максимальная — 60.98.
Следите за динамикой JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LVDS сегодня?
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) сегодня оценивается на уровне 60.93. Инструмент торгуется в пределах 60.93 - 60.98, вчерашнее закрытие составило 60.55, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF?
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF в настоящее время оценивается в 60.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.45% и USD. Отслеживайте движения LVDS на графике в реальном времени.
Как купить акции LVDS?
Вы можете купить акции JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) по текущей цене 60.93. Ордера обычно размещаются около 60.93 или 61.23, тогда как 5 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LVDS?
Инвестирование в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF предполагает учет годового диапазона 49.22 - 60.98 и текущей цены 60.93. Многие сравнивают 1.04% и 14.81% перед размещением ордеров на 60.93 или 61.23. Изучайте ежедневные изменения цены LVDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) за последний год составила 60.98. Акции заметно колебались в пределах 49.22 - 60.98, сравнение с 60.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) за год составила 49.22. Сравнение с текущими 60.93 и 49.22 - 60.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LVDS?
В прошлом JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.55 и 19.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.55
- Open
- 60.95
- Bid
- 60.93
- Ask
- 61.23
- Low
- 60.93
- High
- 60.98
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- 14.81%
- Годовое изменение
- 19.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%