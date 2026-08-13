LVDS: JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
今日LVDS汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点60.91和高点61.02进行交易。
关注JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LVDS股票今天的价格是多少？
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票今天的定价为60.92。它在60.91 - 61.02范围内交易，昨天的收盘价为60.93，交易量达到9。LVDS的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF目前的价值为60.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪LVDS走势。
如何购买LVDS股票？
您可以以60.92的当前价格购买JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票。订单通常设置在60.92或61.22附近，而9和-0.15%显示市场活动。立即关注LVDS的实时图表更新。
如何投资LVDS股票？
投资JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF需要考虑年度范围49.22 - 61.02和当前价格60.92。许多人在以60.92或61.22下订单之前，会比较1.03%和。实时查看LVDS价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF的最高价格是61.02。在49.22 - 61.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF的绩效。
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF（LVDS）的最低价格为49.22。将其与当前的60.92和49.22 - 61.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LVDS股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.93和19.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.93
- 开盘价
- 61.01
- 卖价
- 60.92
- 买价
- 61.22
- 最低价
- 60.91
- 最高价
- 61.02
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 1.03%
- 6个月变化
- 14.79%
- 年变化
- 19.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%