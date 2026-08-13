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LVDS: JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

60.92 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LVDS汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点60.91和高点61.02进行交易。

关注JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LVDS股票今天的价格是多少？

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票今天的定价为60.92。它在60.91 - 61.02范围内交易，昨天的收盘价为60.93，交易量达到9。LVDS的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF目前的价值为60.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.43%和USD。实时查看图表以跟踪LVDS走势。

如何购买LVDS股票？

您可以以60.92的当前价格购买JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票。订单通常设置在60.92或61.22附近，而9和-0.15%显示市场活动。立即关注LVDS的实时图表更新。

如何投资LVDS股票？

投资JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF需要考虑年度范围49.22 - 61.02和当前价格60.92。许多人在以60.92或61.22下订单之前，会比较1.03%和。实时查看LVDS价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF的最高价格是61.02。在49.22 - 61.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF的绩效。

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF（LVDS）的最低价格为49.22。将其与当前的60.92和49.22 - 61.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LVDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LVDS股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.93和19.43%中可见。

日范围
60.91 61.02
年范围
49.22 61.02
前一天收盘价
60.93
开盘价
61.01
卖价
60.92
买价
61.22
最低价
60.91
最高价
61.02
交易量
9
日变化
-0.02%
月变化
1.03%
6个月变化
14.79%
年变化
19.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%