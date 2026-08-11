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LUXE: Luxexperience B.V.
Курс LUXE за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.47, а максимальная — 8.28.
Следите за динамикой Luxexperience B.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LUXE сегодня?
Luxexperience B.V. (LUXE) сегодня оценивается на уровне 7.99. Инструмент торгуется в пределах 7.47 - 8.28, вчерашнее закрытие составило 8.08, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LUXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Luxexperience B.V.?
Luxexperience B.V. в настоящее время оценивается в 7.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.77% и USD. Отслеживайте движения LUXE на графике в реальном времени.
Как купить акции LUXE?
Вы можете купить акции Luxexperience B.V. (LUXE) по текущей цене 7.99. Ордера обычно размещаются около 7.99 или 8.29, тогда как 70 и 6.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LUXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LUXE?
Инвестирование в Luxexperience B.V. предполагает учет годового диапазона 6.54 - 10.00 и текущей цены 7.99. Многие сравнивают -4.20% и -14.45% перед размещением ордеров на 7.99 или 8.29. Изучайте ежедневные изменения цены LUXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Luxexperience B.V.?
Самая высокая цена Luxexperience B.V. (LUXE) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 6.54 - 10.00, сравнение с 8.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Luxexperience B.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Luxexperience B.V.?
Самая низкая цена Luxexperience B.V. (LUXE) за год составила 6.54. Сравнение с текущими 7.99 и 6.54 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LUXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LUXE?
В прошлом Luxexperience B.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.08 и -16.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.08
- Open
- 7.47
- Bid
- 7.99
- Ask
- 8.29
- Low
- 7.47
- High
- 8.28
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -4.20%
- 6-месячное изменение
- -14.45%
- Годовое изменение
- -16.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%