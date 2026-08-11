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LUXE: Luxexperience B.V.

7.99 USD 0.09 (1.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LUXE за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.47, а максимальная — 8.28.

Следите за динамикой Luxexperience B.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LUXE сегодня?

Luxexperience B.V. (LUXE) сегодня оценивается на уровне 7.99. Инструмент торгуется в пределах 7.47 - 8.28, вчерашнее закрытие составило 8.08, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LUXE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Luxexperience B.V.?

Luxexperience B.V. в настоящее время оценивается в 7.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.77% и USD. Отслеживайте движения LUXE на графике в реальном времени.

Как купить акции LUXE?

Вы можете купить акции Luxexperience B.V. (LUXE) по текущей цене 7.99. Ордера обычно размещаются около 7.99 или 8.29, тогда как 70 и 6.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LUXE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LUXE?

Инвестирование в Luxexperience B.V. предполагает учет годового диапазона 6.54 - 10.00 и текущей цены 7.99. Многие сравнивают -4.20% и -14.45% перед размещением ордеров на 7.99 или 8.29. Изучайте ежедневные изменения цены LUXE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Luxexperience B.V.?

Самая высокая цена Luxexperience B.V. (LUXE) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 6.54 - 10.00, сравнение с 8.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Luxexperience B.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Luxexperience B.V.?

Самая низкая цена Luxexperience B.V. (LUXE) за год составила 6.54. Сравнение с текущими 7.99 и 6.54 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LUXE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LUXE?

В прошлом Luxexperience B.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.08 и -16.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.47 8.28
Годовой диапазон
6.54 10.00
Предыдущее закрытие
8.08
Open
7.47
Bid
7.99
Ask
8.29
Low
7.47
High
8.28
Объем
70
Дневное изменение
-1.11%
Месячное изменение
-4.20%
6-месячное изменение
-14.45%
Годовое изменение
-16.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%