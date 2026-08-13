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LUXE: Luxexperience B.V.

7.61 USD 0.38 (4.76%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LUXE汇率已更改-4.76%。当日，交易品种以低点7.60和高点7.99进行交易。

关注Luxexperience B.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

LUXE股票今天的价格是多少？

Luxexperience B.V.股票今天的定价为7.61。它在7.60 - 7.99范围内交易，昨天的收盘价为7.99，交易量达到73。LUXE的实时价格图表显示了这些更新。

Luxexperience B.V.股票是否支付股息？

Luxexperience B.V.目前的价值为7.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.73%和USD。实时查看图表以跟踪LUXE走势。

如何购买LUXE股票？

您可以以7.61的当前价格购买Luxexperience B.V.股票。订单通常设置在7.61或7.91附近，而73和-2.19%显示市场活动。立即关注LUXE的实时图表更新。

如何投资LUXE股票？

投资Luxexperience B.V.需要考虑年度范围6.54 - 10.00和当前价格7.61。许多人在以7.61或7.91下订单之前，会比较-8.75%和。实时查看LUXE价格图表，了解每日变化。

Luxexperience B.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Luxexperience B.V.的最高价格是10.00。在6.54 - 10.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Luxexperience B.V.的绩效。

Luxexperience B.V.股票的最低价格是多少？

Luxexperience B.V.（LUXE）的最低价格为6.54。将其与当前的7.61和6.54 - 10.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LUXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LUXE股票是什么时候拆分的？

Luxexperience B.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.99和-20.73%中可见。

日范围
7.60 7.99
年范围
6.54 10.00
前一天收盘价
7.99
开盘价
7.78
卖价
7.61
买价
7.91
最低价
7.60
最高价
7.99
交易量
73
日变化
-4.76%
月变化
-8.75%
6个月变化
-18.52%
年变化
-20.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%