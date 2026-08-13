LUXE: Luxexperience B.V.
今日LUXE汇率已更改-4.76%。当日，交易品种以低点7.60和高点7.99进行交易。
关注Luxexperience B.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LUXE股票今天的价格是多少？
Luxexperience B.V.股票今天的定价为7.61。它在7.60 - 7.99范围内交易，昨天的收盘价为7.99，交易量达到73。LUXE的实时价格图表显示了这些更新。
Luxexperience B.V.股票是否支付股息？
Luxexperience B.V.目前的价值为7.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.73%和USD。实时查看图表以跟踪LUXE走势。
如何购买LUXE股票？
您可以以7.61的当前价格购买Luxexperience B.V.股票。订单通常设置在7.61或7.91附近，而73和-2.19%显示市场活动。立即关注LUXE的实时图表更新。
如何投资LUXE股票？
投资Luxexperience B.V.需要考虑年度范围6.54 - 10.00和当前价格7.61。许多人在以7.61或7.91下订单之前，会比较-8.75%和。实时查看LUXE价格图表，了解每日变化。
Luxexperience B.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Luxexperience B.V.的最高价格是10.00。在6.54 - 10.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Luxexperience B.V.的绩效。
Luxexperience B.V.股票的最低价格是多少？
Luxexperience B.V.（LUXE）的最低价格为6.54。将其与当前的7.61和6.54 - 10.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LUXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LUXE股票是什么时候拆分的？
Luxexperience B.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.99和-20.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.99
- 开盘价
- 7.78
- 卖价
- 7.61
- 买价
- 7.91
- 最低价
- 7.60
- 最高价
- 7.99
- 交易量
- 73
- 日变化
- -4.76%
- 月变化
- -8.75%
- 6个月变化
- -18.52%
- 年变化
- -20.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%