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LSAT: LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF
Курс LSAT за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.21, а максимальная — 46.28.
Следите за динамикой LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LSAT сегодня?
LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) сегодня оценивается на уровне 46.28. Инструмент торгуется в пределах 46.21 - 46.28, вчерашнее закрытие составило 46.34, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LSAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF в настоящее время оценивается в 46.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.60% и USD. Отслеживайте движения LSAT на графике в реальном времени.
Как купить акции LSAT?
Вы можете купить акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) по текущей цене 46.28. Ордера обычно размещаются около 46.28 или 46.58, тогда как 4 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LSAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LSAT?
Инвестирование в LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF предполагает учет годового диапазона 38.57 - 46.90 и текущей цены 46.28. Многие сравнивают 0.87% и 16.02% перед размещением ордеров на 46.28 или 46.58. Изучайте ежедневные изменения цены LSAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Самая высокая цена LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) за последний год составила 46.90. Акции заметно колебались в пределах 38.57 - 46.90, сравнение с 46.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?
Самая низкая цена LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) за год составила 38.57. Сравнение с текущими 46.28 и 38.57 - 46.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LSAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LSAT?
В прошлом LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.34 и 11.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.34
- Open
- 46.27
- Bid
- 46.28
- Ask
- 46.58
- Low
- 46.21
- High
- 46.28
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 16.02%
- Годовое изменение
- 11.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%