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LSAT: LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF

46.28 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LSAT за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.21, а максимальная — 46.28.

Следите за динамикой LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LSAT сегодня?

LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) сегодня оценивается на уровне 46.28. Инструмент торгуется в пределах 46.21 - 46.28, вчерашнее закрытие составило 46.34, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LSAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?

LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF в настоящее время оценивается в 46.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.60% и USD. Отслеживайте движения LSAT на графике в реальном времени.

Как купить акции LSAT?

Вы можете купить акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) по текущей цене 46.28. Ордера обычно размещаются около 46.28 или 46.58, тогда как 4 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LSAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LSAT?

Инвестирование в LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF предполагает учет годового диапазона 38.57 - 46.90 и текущей цены 46.28. Многие сравнивают 0.87% и 16.02% перед размещением ордеров на 46.28 или 46.58. Изучайте ежедневные изменения цены LSAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?

Самая высокая цена LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) за последний год составила 46.90. Акции заметно колебались в пределах 38.57 - 46.90, сравнение с 46.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF?

Самая низкая цена LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF (LSAT) за год составила 38.57. Сравнение с текущими 46.28 и 38.57 - 46.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LSAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LSAT?

В прошлом LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.34 и 11.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.21 46.28
Годовой диапазон
38.57 46.90
Предыдущее закрытие
46.34
Open
46.27
Bid
46.28
Ask
46.58
Low
46.21
High
46.28
Объем
4
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
16.02%
Годовое изменение
11.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%