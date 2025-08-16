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LSAF: LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

56.00 USD 0.12 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LSAF за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.00, а максимальная — 56.10.

Следите за динамикой LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LSAF сегодня?

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) сегодня оценивается на уровне 56.00. Инструмент торгуется в пределах 56.00 - 56.10, вчерашнее закрытие составило 56.12, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LSAF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF?

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 56.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.56% и USD. Отслеживайте движения LSAF на графике в реальном времени.

Как купить акции LSAF?

Вы можете купить акции LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) по текущей цене 56.00. Ордера обычно размещаются около 56.00 или 56.30, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LSAF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LSAF?

Инвестирование в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 42.49 - 56.13 и текущей цены 56.00. Многие сравнивают 2.28% и 19.02% перед размещением ордеров на 56.00 или 56.30. Изучайте ежедневные изменения цены LSAF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF?

Самая высокая цена LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) за последний год составила 56.13. Акции заметно колебались в пределах 42.49 - 56.13, сравнение с 56.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF?

Самая низкая цена LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) за год составила 42.49. Сравнение с текущими 56.00 и 42.49 - 56.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LSAF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LSAF?

В прошлом LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.12 и 27.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.00 56.10
Годовой диапазон
42.49 56.13
Предыдущее закрытие
56.12
Open
56.04
Bid
56.00
Ask
56.30
Low
56.00
High
56.10
Объем
6
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.28%
6-месячное изменение
19.02%
Годовое изменение
27.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%