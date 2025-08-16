LSAF: LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
今日LSAF汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点55.91和高点56.17进行交易。
关注LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSAF新闻
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Large Caps - Big Opportunity
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Small Cap Momentum Moderates
- Sentiment Sours On AI Substitution
- Equity Market Outlook Q1 2026: Macro Tailwinds Galore, But Mind The Risks
- Benchmark Blind Spots: Detecting Hidden Risks In Disruptive Markets
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
常见问题解答
LSAF股票今天的价格是多少？
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票今天的定价为55.91。它在55.91 - 56.17范围内交易，昨天的收盘价为56.00，交易量达到7。LSAF的实时价格图表显示了这些更新。
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票是否支付股息？
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF目前的价值为55.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.36%和USD。实时查看图表以跟踪LSAF走势。
如何购买LSAF股票？
您可以以55.91的当前价格购买LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票。订单通常设置在55.91或56.21附近，而7和-0.29%显示市场活动。立即关注LSAF的实时图表更新。
如何投资LSAF股票？
投资LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF需要考虑年度范围42.49 - 56.17和当前价格55.91。许多人在以55.91或56.21下订单之前，会比较2.12%和。实时查看LSAF价格图表，了解每日变化。
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF的最高价格是56.17。在42.49 - 56.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF的绩效。
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票的最低价格是多少？
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF（LSAF）的最低价格为42.49。将其与当前的55.91和42.49 - 56.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LSAF股票是什么时候拆分的？
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.00和27.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.00
- 开盘价
- 56.07
- 卖价
- 55.91
- 买价
- 56.21
- 最低价
- 55.91
- 最高价
- 56.17
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 2.12%
- 6个月变化
- 18.83%
- 年变化
- 27.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%