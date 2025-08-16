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LSAF: LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

55.91 USD 0.09 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LSAF汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点55.91和高点56.17进行交易。

关注LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LSAF新闻

常见问题解答

LSAF股票今天的价格是多少？

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票今天的定价为55.91。它在55.91 - 56.17范围内交易，昨天的收盘价为56.00，交易量达到7。LSAF的实时价格图表显示了这些更新。

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票是否支付股息？

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF目前的价值为55.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.36%和USD。实时查看图表以跟踪LSAF走势。

如何购买LSAF股票？

您可以以55.91的当前价格购买LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票。订单通常设置在55.91或56.21附近，而7和-0.29%显示市场活动。立即关注LSAF的实时图表更新。

如何投资LSAF股票？

投资LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF需要考虑年度范围42.49 - 56.17和当前价格55.91。许多人在以55.91或56.21下订单之前，会比较2.12%和。实时查看LSAF价格图表，了解每日变化。

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF的最高价格是56.17。在42.49 - 56.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF的绩效。

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF（LSAF）的最低价格为42.49。将其与当前的55.91和42.49 - 56.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LSAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LSAF股票是什么时候拆分的？

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.00和27.36%中可见。

日范围
55.91 56.17
年范围
42.49 56.17
前一天收盘价
56.00
开盘价
56.07
卖价
55.91
买价
56.21
最低价
55.91
最高价
56.17
交易量
7
日变化
-0.16%
月变化
2.12%
6个月变化
18.83%
年变化
27.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%