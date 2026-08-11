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LRGG: Macquarie Focused Large Growth ETF

29.78 USD 0.16 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LRGG за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.77, а максимальная — 29.89.

Следите за динамикой Macquarie Focused Large Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LRGG сегодня?

Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) сегодня оценивается на уровне 29.78. Инструмент торгуется в пределах 29.77 - 29.89, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macquarie Focused Large Growth ETF?

Macquarie Focused Large Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.23% и USD. Отслеживайте движения LRGG на графике в реальном времени.

Как купить акции LRGG?

Вы можете купить акции Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) по текущей цене 29.78. Ордера обычно размещаются около 29.78 или 30.08, тогда как 22 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LRGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LRGG?

Инвестирование в Macquarie Focused Large Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.75 - 30.02 и текущей цены 29.78. Многие сравнивают 1.15% и 10.58% перед размещением ордеров на 29.78 или 30.08. Изучайте ежедневные изменения цены LRGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Macquarie Focused Large Growth ETF?

Самая высокая цена Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) за последний год составила 30.02. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 30.02, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macquarie Focused Large Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Macquarie Focused Large Growth ETF?

Самая низкая цена Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 29.78 и 24.75 - 30.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LRGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LRGG?

В прошлом Macquarie Focused Large Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 11.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.77 29.89
Годовой диапазон
24.75 30.02
Предыдущее закрытие
29.94
Open
29.88
Bid
29.78
Ask
30.08
Low
29.77
High
29.89
Объем
22
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
10.58%
Годовое изменение
11.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%