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LRGG: Macquarie Focused Large Growth ETF
Курс LRGG за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.77, а максимальная — 29.89.
Следите за динамикой Macquarie Focused Large Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LRGG сегодня?
Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) сегодня оценивается на уровне 29.78. Инструмент торгуется в пределах 29.77 - 29.89, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macquarie Focused Large Growth ETF?
Macquarie Focused Large Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.23% и USD. Отслеживайте движения LRGG на графике в реальном времени.
Как купить акции LRGG?
Вы можете купить акции Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) по текущей цене 29.78. Ордера обычно размещаются около 29.78 или 30.08, тогда как 22 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LRGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LRGG?
Инвестирование в Macquarie Focused Large Growth ETF предполагает учет годового диапазона 24.75 - 30.02 и текущей цены 29.78. Многие сравнивают 1.15% и 10.58% перед размещением ордеров на 29.78 или 30.08. Изучайте ежедневные изменения цены LRGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Macquarie Focused Large Growth ETF?
Самая высокая цена Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) за последний год составила 30.02. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 30.02, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macquarie Focused Large Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Macquarie Focused Large Growth ETF?
Самая низкая цена Macquarie Focused Large Growth ETF (LRGG) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 29.78 и 24.75 - 30.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LRGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LRGG?
В прошлом Macquarie Focused Large Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 11.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.94
- Open
- 29.88
- Bid
- 29.78
- Ask
- 30.08
- Low
- 29.77
- High
- 29.89
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 10.58%
- Годовое изменение
- 11.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%