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LRGG: Macquarie Focused Large Growth ETF

29.66 USD 0.12 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LRGG汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.82进行交易。

关注Macquarie Focused Large Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LRGG股票今天的价格是多少？

Macquarie Focused Large Growth ETF股票今天的定价为29.66。它在29.64 - 29.82范围内交易，昨天的收盘价为29.78，交易量达到15。LRGG的实时价格图表显示了这些更新。

Macquarie Focused Large Growth ETF股票是否支付股息？

Macquarie Focused Large Growth ETF目前的价值为29.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.79%和USD。实时查看图表以跟踪LRGG走势。

如何购买LRGG股票？

您可以以29.66的当前价格购买Macquarie Focused Large Growth ETF股票。订单通常设置在29.66或29.96附近，而15和-0.54%显示市场活动。立即关注LRGG的实时图表更新。

如何投资LRGG股票？

投资Macquarie Focused Large Growth ETF需要考虑年度范围24.75 - 30.02和当前价格29.66。许多人在以29.66或29.96下订单之前，会比较0.75%和。实时查看LRGG价格图表，了解每日变化。

Macquarie Focused Large Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Macquarie Focused Large Growth ETF的最高价格是30.02。在24.75 - 30.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused Large Growth ETF的绩效。

Macquarie Focused Large Growth ETF股票的最低价格是多少？

Macquarie Focused Large Growth ETF（LRGG）的最低价格为24.75。将其与当前的29.66和24.75 - 30.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LRGG股票是什么时候拆分的？

Macquarie Focused Large Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.78和10.79%中可见。

日范围
29.64 29.82
年范围
24.75 30.02
前一天收盘价
29.78
开盘价
29.82
卖价
29.66
买价
29.96
最低价
29.64
最高价
29.82
交易量
15
日变化
-0.40%
月变化
0.75%
6个月变化
10.14%
年变化
10.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%