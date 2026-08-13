LRGG: Macquarie Focused Large Growth ETF
今日LRGG汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点29.64和高点29.82进行交易。
关注Macquarie Focused Large Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LRGG股票今天的价格是多少？
Macquarie Focused Large Growth ETF股票今天的定价为29.66。它在29.64 - 29.82范围内交易，昨天的收盘价为29.78，交易量达到15。LRGG的实时价格图表显示了这些更新。
Macquarie Focused Large Growth ETF股票是否支付股息？
Macquarie Focused Large Growth ETF目前的价值为29.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.79%和USD。实时查看图表以跟踪LRGG走势。
如何购买LRGG股票？
您可以以29.66的当前价格购买Macquarie Focused Large Growth ETF股票。订单通常设置在29.66或29.96附近，而15和-0.54%显示市场活动。立即关注LRGG的实时图表更新。
如何投资LRGG股票？
投资Macquarie Focused Large Growth ETF需要考虑年度范围24.75 - 30.02和当前价格29.66。许多人在以29.66或29.96下订单之前，会比较0.75%和。实时查看LRGG价格图表，了解每日变化。
Macquarie Focused Large Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Macquarie Focused Large Growth ETF的最高价格是30.02。在24.75 - 30.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macquarie Focused Large Growth ETF的绩效。
Macquarie Focused Large Growth ETF股票的最低价格是多少？
Macquarie Focused Large Growth ETF（LRGG）的最低价格为24.75。将其与当前的29.66和24.75 - 30.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LRGG股票是什么时候拆分的？
Macquarie Focused Large Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.78和10.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.78
- 开盘价
- 29.82
- 卖价
- 29.66
- 买价
- 29.96
- 最低价
- 29.64
- 最高价
- 29.82
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- 10.14%
- 年变化
- 10.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%