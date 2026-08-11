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LQTI: FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

18.67 USD 0.11 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LQTI за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.67, а максимальная — 18.76.

Следите за динамикой FT Vest Investment Grade & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LQTI сегодня?

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) сегодня оценивается на уровне 18.67. Инструмент торгуется в пределах 18.67 - 18.76, вчерашнее закрытие составило 18.78, а торговый объем достиг 164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LQTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 18.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.80% и USD. Отслеживайте движения LQTI на графике в реальном времени.

Как купить акции LQTI?

Вы можете купить акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) по текущей цене 18.67. Ордера обычно размещаются около 18.67 или 18.97, тогда как 164 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LQTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LQTI?

Инвестирование в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 21.54 и текущей цены 18.67. Многие сравнивают -0.32% и -6.37% перед размещением ордеров на 18.67 или 18.97. Изучайте ежедневные изменения цены LQTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?

Самая высокая цена FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) за последний год составила 21.54. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 21.54, сравнение с 18.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Investment Grade & Target Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?

Самая низкая цена FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 18.67 и 18.67 - 21.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LQTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LQTI?

В прошлом FT Vest Investment Grade & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.78 и -6.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.67 18.76
Годовой диапазон
18.67 21.54
Предыдущее закрытие
18.78
Open
18.75
Bid
18.67
Ask
18.97
Low
18.67
High
18.76
Объем
164
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-0.32%
6-месячное изменение
-6.37%
Годовое изменение
-6.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%