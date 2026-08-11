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LQTI: FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
Курс LQTI за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.67, а максимальная — 18.76.
Следите за динамикой FT Vest Investment Grade & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LQTI сегодня?
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) сегодня оценивается на уровне 18.67. Инструмент торгуется в пределах 18.67 - 18.76, вчерашнее закрытие составило 18.78, а торговый объем достиг 164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LQTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 18.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.80% и USD. Отслеживайте движения LQTI на графике в реальном времени.
Как купить акции LQTI?
Вы можете купить акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) по текущей цене 18.67. Ордера обычно размещаются около 18.67 или 18.97, тогда как 164 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LQTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LQTI?
Инвестирование в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 21.54 и текущей цены 18.67. Многие сравнивают -0.32% и -6.37% перед размещением ордеров на 18.67 или 18.97. Изучайте ежедневные изменения цены LQTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?
Самая высокая цена FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) за последний год составила 21.54. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 21.54, сравнение с 18.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Investment Grade & Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Investment Grade & Target Income ETF?
Самая низкая цена FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 18.67 и 18.67 - 21.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LQTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LQTI?
В прошлом FT Vest Investment Grade & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.78 и -6.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.78
- Open
- 18.75
- Bid
- 18.67
- Ask
- 18.97
- Low
- 18.67
- High
- 18.76
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- -6.37%
- Годовое изменение
- -6.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%