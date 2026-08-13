LQTI股票今天的价格是多少？ FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票今天的定价为18.65。它在18.64 - 19.11范围内交易，昨天的收盘价为18.67，交易量达到159。LQTI的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票是否支付股息？ FT Vest Investment Grade & Target Income ETF目前的价值为18.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.90%和USD。实时查看图表以跟踪LQTI走势。

如何购买LQTI股票？ 您可以以18.65的当前价格购买FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票。订单通常设置在18.65或18.95附近，而159和-2.41%显示市场活动。立即关注LQTI的实时图表更新。

如何投资LQTI股票？ 投资FT Vest Investment Grade & Target Income ETF需要考虑年度范围18.64 - 21.54和当前价格18.65。许多人在以18.65或18.95下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看LQTI价格图表，了解每日变化。

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest Investment Grade & Target Income ETF的最高价格是21.54。在18.64 - 21.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Investment Grade & Target Income ETF的绩效。

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票的最低价格是多少？ FT Vest Investment Grade & Target Income ETF（LQTI）的最低价格为18.64。将其与当前的18.65和18.64 - 21.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。