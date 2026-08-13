LQTI: FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
今日LQTI汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.64和高点19.11进行交易。
关注FT Vest Investment Grade & Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LQTI股票今天的价格是多少？
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票今天的定价为18.65。它在18.64 - 19.11范围内交易，昨天的收盘价为18.67，交易量达到159。LQTI的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票是否支付股息？
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF目前的价值为18.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.90%和USD。实时查看图表以跟踪LQTI走势。
如何购买LQTI股票？
您可以以18.65的当前价格购买FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票。订单通常设置在18.65或18.95附近，而159和-2.41%显示市场活动。立即关注LQTI的实时图表更新。
如何投资LQTI股票？
投资FT Vest Investment Grade & Target Income ETF需要考虑年度范围18.64 - 21.54和当前价格18.65。许多人在以18.65或18.95下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看LQTI价格图表，了解每日变化。
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Investment Grade & Target Income ETF的最高价格是21.54。在18.64 - 21.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Investment Grade & Target Income ETF的绩效。
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF（LQTI）的最低价格为18.64。将其与当前的18.65和18.64 - 21.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LQTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LQTI股票是什么时候拆分的？
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.67和-6.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.67
- 开盘价
- 19.11
- 卖价
- 18.65
- 买价
- 18.95
- 最低价
- 18.64
- 最高价
- 19.11
- 交易量
- 159
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -0.43%
- 6个月变化
- -6.47%
- 年变化
- -6.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%