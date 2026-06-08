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LQDB: iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
Курс LQDB за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.71, а максимальная — 84.73.
Следите за динамикой iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LQDB сегодня?
iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) сегодня оценивается на уровне 84.71. Инструмент торгуется в пределах 84.71 - 84.73, вчерашнее закрытие составило 84.93, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LQDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF?
iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 84.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.76% и USD. Отслеживайте движения LQDB на графике в реальном времени.
Как купить акции LQDB?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) по текущей цене 84.71. Ордера обычно размещаются около 84.71 или 85.01, тогда как 2 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LQDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LQDB?
Инвестирование в iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 84.64 - 88.16 и текущей цены 84.71. Многие сравнивают 0.08% и -3.03% перед размещением ордеров на 84.71 или 85.01. Изучайте ежедневные изменения цены LQDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) за последний год составила 88.16. Акции заметно колебались в пределах 84.64 - 88.16, сравнение с 84.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) за год составила 84.64. Сравнение с текущими 84.71 и 84.64 - 88.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LQDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LQDB?
В прошлом iShares Trust iShares BBB Rated Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.93 и -3.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.93
- Open
- 84.73
- Bid
- 84.71
- Ask
- 85.01
- Low
- 84.71
- High
- 84.73
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.03%
- Годовое изменение
- -3.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%